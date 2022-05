Mercato : Après l’échec Mbappé, le Real va signer un français

Publié par Gary SLM le 22 mai 2022 à 23:03

Le gros poisson de ce mercato du Real Madrid était Kylian Mbappé du PSG. Un autre français vient de basculer en tête des priorités à Madrid.

Mercato : Le Real Madrid passe à autre chose

Pour cet été, la plus grosse prise de Florentino Perez devait être Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait précédemment donné un accord de principe aux dirigeants madrilènes avant de revenir sur cet accord. Finalement, il a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. C’est la consternation du côté espagnole où les dirigeants se sentent trahis par un joueur qui aurait « préféré l’argent au football ».

Simplement, Kylian Mbappé a préféré rester au club de sa ville à qui il peut apporter beaucoup plus qu’au Real qui a déjà tout gagné. Après la déception, les dirigeants du club espagnol repartent à l’attaque sur une tout autre piste. Cette fois, ce n’est pas en attaque, mais au milieu de terrain que vont essayer de se renforcer les merengues.

Mercato As Monaco : Aurélien Tchouaméni entre Liverpool et le Real

Le joueur français ciblé par le Real Madrid est bien Aurélien Tchouaméni de l’As Monaco. Dans le viseur du PSG qui a essayé par son président Nasser Al-Khelaïfi de l’enrôler, Aurélien Tchouaméni écarterait l’idée de rejoindre le club de la capitale, selon RMC. Il rêve des deux géants européens que sont les Reds de Liverpool et le Real Madrid. Ces deux pistes sont bien avancées puisqu’il aurait déjà trouvé un accord avec chacun des clubs.

Désormais, le Real Madrid et son rival vont essayer de convaincre l’As Monaco de céder son joueur. Sur ce coup, le Real Madrid a une légère avance et cela devrait se concrétiser par l’offre en préparation aux Monégasques. L’ASM attend au moins 80 millions d’euros pour le transfert du joueur. Sauf retournement de situation en faveur du PSG, via Luis Campos qui vient de reprendre le dossier, Tchouaméni pourrait filer en Liga à l’occasion de ce mercato estival.