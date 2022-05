PSG Mercato : Après Mbappé, Al-Khelaïfi annonce du lourd au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2022 à 23:45

PSG Mercato : Présent aux côtés de Kylian Mbappé en conférence de presse ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi a parlé du prochain mercato estival du Paris SG.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi a fait une promesse à Kylian Mbappé

Sous l’impulsion de Luis Campos, attendu comme le nouveau directeur sportif à la place de Leonardo, le Paris Saint-Germain devrait amorcer sa révolution après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions. En effet, avec la prolongation de Kylian Mbappé pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2025, le club de la capitale veut désormais lancer un nouveau projet. D’ailleurs, son président Nasser Al-Khelaïfi a promis à son joyau français des renforts de taille après son renouvellement.

« Campos ? Cette conférence de presse est pour Kylian, il le mérite. Je l'ai promis, si on signe avec Kylian, on signe aussi avec de nouveaux joueurs. Car il mérite, ce qu'il vient de faire c'est très fort, encore plus fort qu'il y a 5 ans. On ne va pas regretter et on va gagner beaucoup de trophées ensemble, car on a le même objectif », a déclaré le président parisien ce lundi après-midi au Parc des Princes. Aux dernières nouvelles, Luis Campos viserait bien plusieurs profils pour renforcer l’équipe parisienne.

PSG Mercato : Luis Campos déjà au travail pour le Paris SG

Selon plusieurs sources concordantes, l’été s’annonce particulièrement chaud au Paris Saint-Germain. Fortement pressenti pour prendre la place de Leonardo à la tête de la direction sportive parisienne, Luis Campos travaillerait déjà sur les dossiers Aurélien Tchouameni (AS Monaco), Renato Sanches (LOSC) et Hugo Ekitike (Stade de Reims).

Selon RMC Sport, le club de la capitale pourrait boucler rapidement la signature du buteur rémois de 19 ans contre une enveloppe de 45 millions d’euros. Pour le milieu de terrain monégasque, même si l’affaire s’annonce compliquée avec l’avance de Liverpool et du Real Madrid, Kylian Mbappé le veut la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront donc tout mettre en oeuvre pour tenter de renverser la vapeur dans ce dossier.

Affaire à suivre...