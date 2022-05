ASSE Mercato : Rencontre décisive fixée pour l’avenir de Dupraz !

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 04:15

ASSE Mercato : Une date est fixée pour parler de l’avenir de Pascal Dupraz, dont le contrat prend fin à l’issue de la saison de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Dupraz situé sur son sort le lundi 30 mai

La saison de l’ ASSE n’est pas encore terminée. Ayant fini à la 18e place Ligue 1, l’équipe de Pascal Dupraz doit encore disputer deux matchs de barrage contre l’AJ Auxerre (Ligue 2), avant de connaitre son sort. Les deux rencontres sont prévues le jeudi 26 mai au stade de l’Abbé Deschamps (aller) et le dimanche 29 mai (retour) à Geoffroy-Guichard. Invité par RMC Sport à clarifier son avenir à l’AS Saint-Étienne à la fin de la saison, l’entraineur des Verts a caché son jeu. « Mon avenir ? C’est le cadet de mes soucis », a-t-il balancé dans les ''Grandes Gueules du Sport''.

« On a un deal avec les dirigeants de l' ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve », a laissé entendre Pascal Dupraz sur la radio. Loïc Perrin, lui, s’est montré un peu plus précis sur la date du rendez-vous entre la direction stéphanoise et le technicien savoyard. « On fera le point lundi prochain, au lendemain du barrage. Voir un peu comment chacun voit les choses », a-t-il déclaré sur France Bleu Saint-Étienne.

Pascal Dupraz va-t-il réussir sa mission ?

Pascal Dupraz a été nommé à la mi-décembre 2021, à la succession de Claude Puel, limogé pour mauvais résultats. Sa mission ? Maintenir l' ASSE en Ligue 1. Une mission qu'il n'a pas réussie dans la phase normale du championnat, au bout des 38 journées. Il a une dernière opportunité en passant par les barrages. Pourra-t-il rééditer l'exploit réalisé en mai 2016 avec le Toulouse FC, lors de la dernière journée de la L1 ? Rendez-vous dimanche soir.