PSG Mercato : Mbappé lâche une petite bombe après sa prolongation

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : La mère de Kylian Mbappé a récemment avoué que son fils avait un accord avec le Real Madrid et le Paris SG. Le joueur a évoqué cette situation.

PSG Mercato : Mbappé « Je n’avais d’accord avec personne »

Face aux critiques de la presse espagnole sur la décision de Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, sa mère était déjà sortie du silence pour le défendre. Lors d'un entretien avec le média Kora Plus, Fayza Lamari avait ouvertement avoué que son fils avait un accord avec le Real Madrid, mais également avec le Paris SG.

L’ancienne handballeuse algérienne expliquait notamment : « il n'y a pas de nouvelles réunions pour négocier l'avenir de Mbappé après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est à Kylian de choisir. »

Présent en conférence de presse lundi après-midi, l’attaquant parisien a pourtant nié avoir un accord avec personne avant son choix de poursuivre en Ligue 1. « Je n’avais d’accord avec personne. J’ai toujours fonctionné ainsi. On a discuté des contours des contrats. Mais je n’avais aucun accord. Je peux comprendre la déception. Je les remercie. Tous les « Madridistas » voulaient m’accueillir. Je ne suis que reconnaissant envers eux. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et au PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement », a déclaré Mbappé au Parc des Princes. Au grand dam du club madrilène que le joueur n’a pas encore sorti de son coeur.

PSG Mercato : Mbappé n’a pas tiré un trait sur le Real Madrid

Interrogé par la BBC lundi soir, Kylian Mbappé n’a pas manqué de lancer un appel du pied au Real Madrid pour le futur. En effet, s’il a finalement préféré poursuivre en Ligue 1, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco laisse toujours la porte ouverte pour une arrivée à Madrid dans quelques années.

« Si le rêve Real Madrid est terminé ? Ce n’est jamais fini, ce n’est jamais fini… La seule chose que je sais c’est que j’ai signé un contrat de trois ans. On ne sait pas ce qu’il se passera dans le futur. Je ne pense pas à l’avenir, seulement au présent. Et le présent c’est mon contrat de trois ans avec le Paris SG », a confié Mbappé.