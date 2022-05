PSG Mercato : La mère de Mbappé confirme l’accord avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 16:56

PSG Mercato : Le Paris SG serait en passe de réaliser un véritable exploit dans le dossier Kylian Mbappé. La mère du joueur confirme cette tendance.

PSG Mercato : Mbappé a un accord avec Paris et le Real

Depuis le séjour de Fayza Lamari à Doha, c’est le chamboulement total dans le dossier Kylian Mbappé. Donné tout proche du Real Madrid, l’international français de 23 ans semble désormais se diriger vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Après les médias espagnols et hexagonaux, c’est la propre mère de Mbappé qui confirme la tendance en annonçant un accord avec le club de la capitale. Toutefois, l’ancienne handballeuse algérienne indique avoir également trouvé un terrain d’entente avec le Real Madrid.

« Il n'y a pas de nouvelles réunions prévues pour négocier l'avenir de Mbappé après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre avec le Paris Saint-Germain. Les négociations sont déjà terminées. Maintenant, Kylian doit choisir », a déclaré Fayza Lamari dans une interview accordée au média égyptien Kora Plus. La mère du meilleur joueur de la Ligue 1 a par la suite apporté plus de précisions sur ces deux offres, calmant toutes spéculations.

PSG Mercato : « les deux offres sont presque identiques »

Selon plusieurs sources concordantes, Kylian Mbappé va annoncer officiellement sa décision concernant son avenir ce dimanche. Pour convaincre le joueur de tourner le dos au Real Madrid pour une prolongation, le Paris Saint-Germain aurait sorti le chéquier avec des chiffres totalement vertigineux. Cependant, la mère du joueur assure que l'offre des Merengue est pratiquement égale à ce que proposent les Parisiens.

« Les deux offres sont presque identiques, il n'y a pas de grandes différences entre elles, mais nous attendons que Kylian choisisse ce qu'il veut faire », a précisé Fayza Lamari avant d’avouer que le club madrilène cédait la totalité de ses droits à l’image à son fils. « Au Real Madrid, mon fils aura le contrôle de ses droits à l'image. Au PSG, il y a une compensation financière qui compense cela. Les deux offres ne diffèrent pas beaucoup entre elles », a-t-elle ajouté. Reste maintenant à savoir ce que va décider l’enfant de Bondy pour la suite de sa carrière. Pour rappel, le journaliste Gianluca Di Marzio ainsi que d'autres insiders proches du dossier, ont annoncé ce vendredi que Paris avait gagné du terrain depuis l'entretien avec la famille du joueur (en début de semaine), se hissant même comme favori à l'heure actuelle pour prolonger le joyau tricolore.