PSG Mercato : Benzema lâche une réponse folle à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2022 à 17:15

PSG Mercato : Après les explications de Kylian Mbappé suite à sa prolongation avec le Paris SG, Karim Benzema a été interrogé sur ce choix.

PSG Mercato : Karim Benzema rabaisse la prolongation de Mbappé

Karim Benzema a été au coeur d’une grosse polémique après l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé en faveur du Paris Saint-Germain. Sur son compte Instagram, l’attaquant du Real Madrid, visiblement remonté contre son compatriote qui a préféré rester à Paris alors même qu’il disposait d’un accord avec les Merengues, a publié une photo du rappeur américain Tupac Shakur avec l'un de ses amis qui serait impliqué dans son meurtre à Las Vegas en 1996.

Une image qui symbolise pour beaucoup d’observateurs et d’internautes l’idée d'une trahison de l'attaquant parisien envers son ami à qui il avait promis de le retrouver à Madrid. C’est donc à juste titre que l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais a été interrogé ce mardi par Movistar Plus+ sur la décision de son coéquipier. Et la réponse du numéro 9 madrilène a été sans ambages : la prolongation de Mbappé au Paris est une petite chose pour lui.

« En colère pour Mbappé ? Non, je ne suis pas en colère. Nous allons jouer une finale de Ligue des Champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je dis simplement que je suis concentré sur la finale de la Ligue des Champions, c'est plus important que d'entendre autre chose », a déclaré l’international français de 34 ans. De son côté, Mbappé a déjà annoncé qu'il discutera avec son compatriote pour lui expliquer son choix. Mais à Madrid, on continue de dire qu’il faut ignorer ce sujet pour se concentrer sur l’actualité du moment.

PSG Mercato : Carlo Ancelotti préfère ignorer la prolongation de Mbappé

Kylian Mbappé a refusé de rejoindre le Real Madrid pour signer un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Un choix que Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, refuse de commenter à quatre jours de la finale de la Ligue des Champions que ses hommes vont disputer contre Liverpool de Jürgen Klopp, samedi prochain, à Paris. « On sait sur quoi on doit se concentrer, nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs et de leurs décisions. Nous pensons à bien nous préparer pour la finale de la Ligue des Champions », a éludé le technicien italien. Reste désormais à entendre Florentino Pérez sur le même sujet.