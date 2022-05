OM Mercato : Marseille tente un deal insoupçonné au Stade de Reims

Publié par Timothée Jean le 24 mai 2022 à 17:45

OM Mercato : En quête de renfort en attaque, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes et sa dernière trouvaille mène au Stade de Reims.

OM Mercato : Longoria négocie avec l’entourage d’Alexis Flips

Alors que le mercato estival arrive à grands pas, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont déjà actifs en coulisses pour préparer cette nouvelle fenêtre des transferts. L’ OM, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, souhaite se renforcer un peu plus l'effectif afin d’être plus compétitif la saison prochaine. Et la priorité des dirigeants marseillais sera sans doute d’attirer un nouvel attaquant cet été. Le président Pablo Longoria et ses équipes explorent en effet plusieurs pistes offensives dans ce sens. Et l’ OM semble enfin avoir trouvé la cible parfaite pour étoffer son attaque. D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil d’Alexis Flips.

Attaquant âgé de 22 ans, le jeune joueur est devenu titulaire à part entière cette année au Stade de Reims, comptabilisant 30 matches toutes compétitions confondues. Rapide, technique et vanté pour sa qualité de dribbles courts, Alexis Flips pourrait faire l’objet d’une offre de la part de l’ OM. Foot Mercato explique en effet que les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur en vue d’un éventuel transfert.

OM Mercato : Le Stade de Reims intransigeant pour Alexis Flips

Auteur de prestations convaincantes au Stade de Reims, Alexis Flips reste un joueur très convoité. Si l’ OM a entrepris des démarches concrètes pour sa venue, le club phocéen devra surtout se montrer très convaincant dans ce dossier. Car le club rémois n’est pas vraiment vendeur. Reims a déjà repoussé les avances de Villarreal pour son jeune attaquant, dont le bail expire en juin 2024. Les Marseillais sont donc prévenus, ils devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent recruter le joueur formé à Lille.