Mercato PSG : Tchouaméni au Paris SG, Mbappé vend la mèche !

Publié par Gary SLM le 25 mai 2022 à 15:03

Dans l'actualité mercato PSG, Aurélien Tchouaméni pourrait signer au Paris SG. Kylian Mbappé a vendu la mèche ces dernières heures.

Mercato PSG : Aurélien Tchouaméni se dirige bien vers le Paris SG

L'avenir du jeune Aurélien Tchouaméni devrait se jouer au PSG dans les semaines à venir. Kylian Mbappé, la star du moment au club de la capitale, a vendu la mèche malgré lui. En effet, ces dernières heures, RMC Sport assurait que le joueur de l'AS Monaco a trouvé un accord avec le Real Madrid. Cette information semble douteuse au regard du fort intérêt du Paris Saint-Germain qui force présentement pour engager le milieu de terrain.

Ce qui mêle Kylian Mbappé à cette information est sa réaction sur les réseaux sociaux. Le quotidien Le Parisien a assuré son incapacité à confirmer l'information du prochain départ de Tchouaméni au Real Madrid. Le club espagnol, après son échec pour débaucher Mbappé, voulait faire de cet autre Français son lot de consolation. Visiblement, le Paris Saint-Germain ne veut lui laisser aucune chance d'atténuer sa frustration.

Le Paris SG décidé à contrer le Real Madrid

Le Paris SG, comme sur le dossier Kylian Mbappé, ne veut laisser aucune occasion au Real Madrid de lui résister. Le club de la capitale, en plus de troubler le sommeil du FC Barcelone sur le dossier Ousmane Dembélé, contre aussi le Real Madrid sur Tchouaméni. On sait qu'avant la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a promis aux proches de l'attaquant qu'il fera un mercato lui facilitant la victoire en Ligue des Champions.

Les dirigeants du club parisien ont ainsi recruté Luis Campos en tant que directeur sportif. Le dirigeant portugais travaille déjà en coulisses pour faire signer les meilleures pépites. Il planche présentement sur le dossier Tchouaméni sur lequel Paris semble avoir refait son retard sur les madrilènes. Le Portugais joue de ses relations à l'AS Monaco où il a occupé de hautes fonctions avant de prendre la direction du LOSC.

L'information de l'impossible confirmation de l'accord Tchouaméni-Real Madrid a été liké sur Twitter par Kylian Mbappé. Forcément, l'ancien monégasque en sait plus sur ce dosiser et confirme donc par son like qu'il n'y a effectivement pas d'accord entre le Real et Tchouaméni.

Nasser Al-Khelaïfi veut le meilleur pour le Paris Saint-Germain Football Club

Le président Nasser Al-Khelaïfi l'a dit, il veut le meilleur pour le Paris Saint-Germain Football Club et ne va ménager aucun effort pour y parvenir. Leonardo, qui a été démis de ses fonctions de directeur sportif, avait aussi commencé à travailler sur le dossier Tchouaméni. Ce joueur au profil validé par Luis Campos (nommé au poste de directeur sportif) devrait bien changer de club, mais pas de championnat.

Les chances de le voir débarquer au Paris Saint-Germain ne cessent d'augmenter. Le club parisien a décidé de faire venir les meilleurs joueurs du moment. Le très prometteur Aurélien Tchouaméni cadre bien avec le projet confié à Luis Campos. Il faut noter qu'Angel Di Maria, considéré comme un joueur vieillissant malgré ses grandes qualités, a été libéré par le champion de France. Plusieurs joueurs du même âge que l'international argentin devraient aussi sortir de l'effectif parisien dans les semaines à venir.