PSG Mercato : L'énorme révélation de Kylian Mbappé sur Neymar

Publié par Thomas G. le 25 mai 2022 à 12:00

PSG Mercato : Après sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait jouer un sale tour à Neymar.

PSG Mercato : Kylian Mbappé n'est pas tendre avec Neymar

Depuis leurs arrivées lors du retentissant été 2017 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar avaient noué une très bonne relation. Cette entente est visible sur les terrains où les deux hommes multiplient les combinaisons pendant les matchs pour déstabiliser les défenses adverses. Cependant, depuis cette saison, avec le nouveau statut de l'attaquant français, la situation a changé. Neymar et Kylian Mbappé se font moins de passe et le natif de Bondy semble être moins dépendant de l’international brésilien.

Le meilleur joueur de Ligue 1 vient de prolonger son contrat pour une durée de 3 ans avec le PSG et par conséquent Neymar n’est plus au centre du projet. Les dirigeants parisiens aimeraient se séparer de leur numéro 10 cet été, et selon L'Équipe, Kylian Mbappé ne serait pas contre un départ du génie brésilien. De plus, le buteur de 23 ans aurait annoncé à ses dirigeants sa position lors des discussions pour sa prolongation de contrat.

PSG Mercato : Neymar est loin d’être parti

Neymar et Kylian Mbappé sont maintenant engagés avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Il y a quelques années, cette situation serait parfaite pour le club de la capitale. Néanmoins, le projet a pris une nouvelle tournure. Désormais, les trois années de contrat restantes pour Neymar pèsent lourd dans la balance et son salaire est également un obstacle à sa vente.

Le futur conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, devrait s’entretenir dans les prochains jours avec Neymar. Après cette discussion, une décision sera prise quant à l’avenir du capitaine de la Seleção. Le comportement et l’hygiène de vie de l’international brésilien sont mis en cause par le PSG. L’état-major qatari ne veut plus de débordements et de joueurs qui cèdent aux tentations de la vie parisienne dans l’effectif. Le Parisien évoque l’arrivée de Luis Campos dans l'organigramme comme la fin du Club Med au PSG.