PSG Mercato : Le Paris SG encore dans la partie pour Tchouaméni !

Publié par Thomas G. le 25 mai 2022 à 10:00

PSG Mercato : Revigoré par le dossier Kylian Mbappé, le Paris SG est prêt à tout pour convaincre Aurélien Tchouaméni de signer l'an prochain.

PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni, priorité du PSG

Depuis le départ de Thiago Motta en 2017, le Paris Saint-Germain est toujours en quête d’un remplaçant digne de l’international italien. De nombreux milieux de terrain ont signé au PSG sans donner pleinement satisfaction aux dirigeants. Néanmoins, le club de la capitale a trouvé sa perle rare et Aurélien Tchouaméni semble être le milieu tant attendu par les supporters parisiens depuis cinq ans.

L’international français a réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière et son statut à l’AS Monaco a changé. Aurélien Tchouaméni est désormais un cadre du vestiaire et le talisman de Philippe Clement. En plus de l’intérêt du PSG, le Real Madrid et Liverpool sont également très intéressés par le joueur de 22 ans. À l’heure actuelle, les Madrilènes seraient en pole position pour recruter l’ancien bordelais. RMC Sport a même indiqué que tout était bouclé et que le Monégasque allait s’engager pour une durée de 5 ans avec le Real Madrid pour un montant avoisinant les 80 millions d'euros plus bonus.

Cependant, selon Santi Aouna, rien n’est joué et les Parisiens ne perdent pas espoir de recruter le milieu de 22 ans. L’objectif est de doubler les Reds et les Merengues en répétant la même histoire qu’avec Kylian Mbappé. D’ailleurs, les deux internationaux français s’entendent bien et aimeraient évoluer sous les mêmes couleurs la saison prochaine, une aubaine pour le PSG.

Le PSG n'a pas froid aux yeux

Le milieu de l’AS Monaco se rapproche chaque jour d’un départ de la Principauté, bien que les Monégasques aient fini sur le podium. Dans cette optique, l’ASM a fixé son bon de sortie à 80 millions d’euros, une somme qui ne freinera pas les ardeurs du Paris Saint-Germain.

Le champion de France en titre est déterminé à recruter l’ancien bordelais pour l'associer à Marco Verratti. De plus, les Parisiens sont disposés à offrir une somme d'argent plus importante que Liverpool et le Real Madrid. Après la finalisation du dossier Kylian Mbappé, le transfert d’Aurélien Tchouaméni pourrait finalement être le feuilleton de l’été.