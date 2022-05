PSG : Après la signature de Mbappé, Paris fait une grosse annonce

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2022 à 23:03

Après avoir enregistré la signature du nouveau contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, le PSG a dévoilé son programme pour sa tournée estivale.

Le PSG annonce sa tournée estivale au Japon

S’il est encore en place, Mauricio Pochettino et l’ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma, se rendront cet été au Japon pour préparer la saison 2022-2023 et rencontrer les supporters de l’Archipel. L’annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi matin à Tokyo en présence de Sebastien Wasels, Managing Director du club de la capitale, de Patrick Mboma, légende des Rouge et Bleu et ancien joueur de J-League, et de Kazuyoshi Miura, ambassadeur de la tournée.

Ce sera une nouvelle destination pour l’équipe du PSG, même si le club a déjà trois boutiques officielles dans cette partie du monde. Une belle occasion pour renforcer le lien et attirer de nouveaux supporters. Sans oublier que les joueurs ont aussi l’occasion de découvrir une belle culture, certaines activités et de renforcer la cohésion du groupe en sortant de la routine.

« J’ai déjà eu la chance de venir ici et c’est un pays merveilleux. L’équipe va adorer et nous aurons le plaisir de rencontrer nos nombreux fans japonais qui aiment le foot et sont connaisseurs en la matière », s’est exprimé Kylian Mbappé. Pour sa part, Lionel Messi a avoué être « déjà venu plusieurs fois au Japon, mais ça fait un moment depuis ma dernière visite. Cependant, à chaque fois que je suis venu ce fut une expérience merveilleuse. Ce sera l’opportunité de fraterniser nos fans sur place. Nous avons hâte d’y aller, cela nous donnera la chance de bien préparer la saison prochaine. » Les Parisiens vont disputer trois rencontres amicales au cours de cette tournée estivale.

Le programme complet de tournée estivale du PSG

Le Paris Saint-Germain va affronter trois équipes locales dans trois stades différents, le tout condensé en cinq jours à peine. Le mercredi 20 juillet prochain, Kylian Mbappé et Mbappé et ses coéquipiers affronteront le Kawasaki Frontale à partir de 19h30 heure locale au Japan National Stadium de Tokyo. Quelques jours plus tard, très exactement le samedi 23 juillet à 19h heure locale, le Paris SG sera à Saitama pour affronter les Urawa Red Diamonds. Le dernier match des Parisiens sera face à une équipe locale aura lieu dès le lundi 25 juillet à 19h heure locale, soit à peine deux jours plus tard, contre le Gamba Osaka dans leur Panasonic Stadium de Suita.

Le 20 juillet (mercredi) – Coup d’envoi à 19h30 (heure locale)

Paris Saint-Germain VS Kawasaki Frontale @National Stadium

Le 23 juillet (samedi) - Coup d’envoi à 19h00 (heure locale)

Paris Saint-Germain VS Urawa Red Diamonds @Saitama Stadium

Le 25 juillet (lundi) - Coup d’envoi à 19h00 (heure locale)

Paris Saint-Germain VS Gamba Osaka @Panasonic Stadium Suita.