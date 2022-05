FC Nantes Mercato : Un autre gros départ se profile au FCN

Publié par Ange A. le 27 mai 2022 à 02:33

FC Nantes Mercato : Au vu de sa bonne saison, le FCN pourrait perdre l’un de ses meilleurs éléments durant le mercato estival.

FC Nantes Mercato : Encore un gros départ dans les tuyaux cet été

Après avoir frôlé la relégation en 2021, le FC Nantes vient de réaliser une meilleure campagne. Nantes a terminé à la 9e place de Ligue 1 Uber Eats. Les Canaris ont surtout remporté la Coupe de France cette saison. Grâce à ce sacre, le club des bords de l’Erdre jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Alors que Waldemar Kita entend conserver ses meilleurs éléments et Antoine Kombouaré pour cette échéance européenne, le FCN pourrait encore perdre l’une de ses pépites. Randal Kolo Muani va quitter le FCN pour l’Eintracht Francfort. Comme le jeune attaquant, Ludovic Blas pourrait également prendre la porte à deux ans de l’expiration de son contrat.

L’énorme sortie de Ludovic Blas sur son avenir

Interrogé par Goal, le meilleur buteur du FC Nantes cette saison semble ouvrir la porte à un départ cet été. Le milieu offensif semble déjà avoir une destination en tête. « J’ai de l’ambition et je sais où je veux aller », a notamment déclaré le jeune milieu du FCN au média spécialisé. Déjà courtisé par des clubs plus huppés cet hiver, Ludovic Blas avait décidé d’aller au bout de la saison avec Nantes. Cet exercice terminé le milieu de 24 ans peut donc évaluer les différentes options qui s’offrent à lui. Auteur de 15 buts et 5 passes décisives, le milieu nantais ne manque pas de prétendants. Reste maintenant à savoir où il va rebondir cet été.

Recruté contre 8 millions d’euros en provenance de l’EA Guingamp en 2019, Ludovic Blas a vu sa cote doubler sur le marché des transferts. Sa valeur marchande est désormais estimée à 16 millions d’euros sur Transfermarkt.