FC Nantes Mercato : Ludovic Blas, un indice positif pour l' OL !

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 08:10

FC Nantes Mercato : Auteur d’une bonne saison avec les Canaris, Ludovic Blas ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée à l’Olympique Lyonnais.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas flatté par l’intérêt de l’OL

Arrivé en septembre 2019 contre un chèque de 8 millions d’euros, Ludovic Blas a connu une période d’adaptation compliquée au FC Nantes. Mais depuis deux ans, le milieu offensif français connaît une nette progression sous le maillot nantais. Comptabilisant 14 buts inscrits et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, le joueur de 24 réalise l’une de ses meilleures saisons au FCN. Il a notamment été l’un des grands artisans de la victoire des Canaris en Coupe de France. Des performances qui séduisent forcément.

Si Newcastle est séduit par les qualités de Ludovic Blas, en France, c’est bien l’Olympique Lyonnais qui s’intéresserait de très près à son profil. La direction de l’ OL suit la progression de l’ancien crack de l’EA Guingamp depuis de longues dates et pourrait passer à l’offensive pour sa signature dès cet été. Un intérêt du club rhodanien qui ne laisse pas insensible le principal concerné. En effet, dans une interview accordée à Onze Mondial, Ludovic Blas s’est dit flatté par l’intérêt de l’OL à son égard. « L’intérêt de l’OL ? C’est sûr que ça fait plaisir d’entendre des choses comme ça. Après, c’est le résultat du travail (…) Ça veut dire que tu n’es pas mauvais, que tu réalises une bonne saison et que tu confirmes », a-t-il confié.

Un gros chèque pour Ludovic Blas

Ainsi, Ludovic Blas ne ferme pas la porte à un éventuel transfert à l’Olympique Lyonnais, même s’il est heureux au FC Nantes. « À l’heure actuelle, je ne peux pas te dire ce qu’il va se passer. (…) C’est intéressant de savoir que ces clubs-là… Après, on ne sait pas vraiment. Les "on dit", il y en a énormément… Il n’y a pas de fumée sans feu, mais le seul truc qui est bien, c’est que ça fait plaisir », a-t-il déclaré. Ses propos devraient aiguiser un peu plus l’appétit de l’ OL à son égard. Toutefois, les Gones devront mettre la main à la proche s'ils souhaitent réellement recruter Ludovic Blas. Le milieu offensif de 24 ans est lié au FC Nantes jusqu’en 2024. Son prix est estimé à 16 millions d’euros selon Transfermarkt.