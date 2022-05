LOSC Mercato : Flash ! Olivier Letang licencié à Lille ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 19:07

LOSC Mercato : Après le PSG et le Stade Rennais, Olivier Letang va-t-il déjà quitter le LOSC ? Le président du club lillois serait sur la sellette.

LOSC Mercato : Olivier Letang est limogé pour mauvais résultat ?

À en croire le portail transalpin TuttoMercatoWeb, Olivier Letang pourrait être limogé de la présidence de Lille OSC dans les jours à venir. Champion en titre, le club nordiste a terminé à la 10e place de Ligue 1 cette saison. Un classement humiliant pour les propriétaires des Dogues et qui pourrait sonner la fin de l’aventure de Letang à Luchin.

Mais la source italienne évoque également la situation financière délicate dans laquelle se trouve aujourd’hui le LOSC pour expliquer le prochain limogeage du dirigeant français de 49 ans. Il y a quelques semaines, l’ancien entraîneur du club lillois Christophe Galtier s’en était pris vertement à Olivier Letang, l’accusant notamment de ne « penser qu’à sa gueule. » Et ce samedi, un média français a confirmé cette grosse rumeur lancée depuis l’étranger.

LOSC Mercato : Olivier Letang sur la sellette à Lille

Si Jocelyn Gourvennec est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines déjà, l’entraîneur de Lille OSC pourrait ne pas être le seul à quitter le navire. En effet, nos confrères du portail Le 10 Sport ont confirmé cet après-midi qu'Olivier Letang, le président, est dans une situation fragile. Ses choix et sa méthode se retrouvent de plus en plus contestés. Il y a quelques heures, Tuttomercatoweb a indiqué qu’il pourrait être débarqué cet été.

« Le 10 Sport est en mesure de confirmer qu’il se trouve en effet dans une situation critique. Et que les actionnaires du club sont en pleine réflexion pour trouver la meilleure solution en vue de la prochaine saison », explique la source francilienne. Nommé depuis décembre 2020, l’ancien collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi pourrait s’inscrire à « pôle emploi. »

Affaire à suivre…