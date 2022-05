PSG Mercato : Karim Benzema lâche une nouvelle réponse à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 13:24

PSG Mercato : Après le 14e sacre du Real Madrid en LDC, Karim Benzema a une nouvelle fois évoqué la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris SG.

PSG Mercato : Karim Benzema « content » pour Mbappé

Annoncé tout proche du Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de rester et poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Une signature qui a suscité de vives réactions dans le monde du football, notamment de la part de son compatriote Karim Benzema qui l’attendait chez les Merengues. Après le 14e sacre du club madrilène en Ligue des Champions, samedi soir face à Liverpool (1-0), l’attaquant français de 34 ans a été une nouvelle fois interrogé sur la décision de son jeune compatriote. Sans ambages, Benzema a regretté que Mbappé ne réalise pas son rêve d’enfant en venant à Madrid, mais se dit heureux pour son choix.

« J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve, de jouer au Real Madrid, ensemble. Maintenant, il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui, donc c’est son choix à lui. Aujourd’hui, c’est un joueur du PSG et on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection », a déclaré le numéro 9 du Real Madrid, qui n’en veut pas du tout à l’enfant de Bondy pour sa décision.

PSG Mercato : Benzema prend un engagement avec Mbappé

Pour beaucoup d’observateurs, la décision de Kylian Mbappé de snober le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain va forcément avoir une répercussion sur sa relation avec Karim Benzema en sélection. Si le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a tenté de calmer les choses autour de cette affaire, c’est désormais Benzema qui vient rassurer tout le monde : le choix de Mbappé n’aura aucun inconvénient sur leur relation en sélection.

« Déçu ? Non, parce que chacun fait ses choix. Le Real Madrid est le Real Madrid et puis il a fait son choix. Donc pas déçu non, surtout content et j’espère qu’il fera de bonnes choses. Des conséquences sur notre relation ? Non, jamais ! On est bons potes », a assuré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Une bonne nouvelle donc pour l’équipe de France en prélude à la prochaine Coupe du monde.