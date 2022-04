PSG Mercato : Karim Benzema lâche une réponse sublime au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2022 à 05:07

Annoncé comme le prochain club de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid va-t-il céder Karim Benzema au PSG ? Le joueur a évoqué son avenir.

Karim Benzema envoie un message fort sur son futur

À 34 ans, Karim Benzema rayonne sous les couleurs du Real Madrid. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’attaquant français porte le Real Madrid. Cette saison, il en est déjà à 34 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais avec son âge, l’international tricolore n’est plus vraiment une garantie pour l’avenir. D’où la décision pour la direction du club madrilène de miser sur la jeunesse avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux futurs Ballon d’Or.

Deux probables arrivées qui pourraient également poser les dirigeants de la Maison-Blanche à faire le sacrifice de se séparer de l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais. Un scénario qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain. En effet, le journal espagnol El Nacional explique que Zinedine Zidane, qui est fortement pressenti sur le banc de l’équipe parisienne la saison prochaine, aimerait pouvoir compter sur le renfort de son ancien protégé, Karim Benzema.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Lyon n’a pas encore prolongé et pourrait être placé sur le marché des transferts à l’issue de la saison. D’ailleurs, la même source ibérique assure que Florentino Pérez serait disposé à délivrer un bon de sortie à KB9 si un club lui proposait un chèque de 50 millions d’euros. Arrivé en juillet 2009 pour 35 millions d’euros, Benzema pourrait ainsi être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs du Real Madrid. Une probabilité qui ne semble pas du tout effrayer le compatriote de Paul Pogba puisqu’il ne compte pas encore raccrocher les crampons.

« Le football est ma passion. Donc, tant que j'aime le football, et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion, j'arrêterai… et c'est ce qui me motive le plus dans cette industrie », a déclaré le protégé de Carlo Ancelotti, qui se voit toujours au Real Madrid pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Benzema veut continuer à gagner avec le Real

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain en cas d’arrivée de Zinedine Zidane, Karim Benzema ne semble pas pressé de quitter le Real Madrid de si tôt. Alors que son nom est cité comme un potentiel partant de l’été prochain, le partenaire de Luka Modric veut continuer à gagner avec les Merengues.

« Même si je n'envisage pas encore d'arrêter, c'est important pour ma carrière, et pour moi personnellement, de jouer dans un club aussi incroyable. Je ferai tout pour contribuer aux victoires du Real Madrid », a précisé le numéro 9 du Real Madrid dans une interview accordée au média Esquire.

Le Paris SG est donc fixé.