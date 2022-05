PSG Mercato : Insulté à Madrid, Mbappé veut se venger du Real !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 13:30

PSG Mercato : Depuis sa prolongation avec le Paris SG, Kylian Mbappé est l’objet de vives injures du côté du Real Madrid. Il est bien décidé à se venger.

PSG Mercato : Kylian Mbappé fait le forcing pour une cible du Real

Même s’ils assurent avoir oublié Kylian Mbappé, les supporters du Real Madrid ne semblent pas encore avoir digéré la décision de l’attaquant du Paris Saint-Germain de rester en Ligue 1 malgré un accord verbal avec leur club. Et le quatorzième sacre des Merengues en Ligue des Champions a donné l’occasion aux socios de régler leur compte avec l’international français de 23 ans. En effet, alors que les festivités sont lancées dans la capitale espagnole pour célébrer la 14e victoire en C1, les fans madrilènes ont coupé le discours du capitaine Marcelo pour lancer des « Mbappé hijo de p*ta. »

En réaction à ces injures, le champion du monde 2018 serait déterminé à faire barrage au club espagnol dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Sur le départ de l’AS Monaco, le milieu de terrain tricolore serait annoncé proche du Real, mais Mbappé ferait le forcing auprès de son compatriote de le convaincre de le retrouver au PSG, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma. Cependant, le tout nouveau champion d’Europe semble déterminé à réaliser cette grosse opération.

PSG Mercato : Le Real Madrid est passé à l’action pour Tchouameni

Le journaliste italien Fabrizio Romano révèle ce lundi que le Real Madrid a mis à profit le week-end de la finale de la Ligue des Champions à Paris pour avoir des contacts directs avec l’AS Monaco et le clan Aurélien Tchouaméni. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain et Liverpool seraient toujours en course, mais Florentino Pérez et les siens semblent avoir une longueur d’avance dans cette affaire. D’ailleurs, le portail Foot Mercato précise que le Real Madrid aurait finalement formulé une offre de plus de 80 millions d’euros à l’AS Monaco pour obtenir la signature de son joueur de 22 ans.

« Pas encore suffisant toutefois pour faire fléchir la direction monégasque qui discute en parallèle avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont pris les choses en main. Ils ont discuté avec le joueur et son entourage la semaine dernière et souhaitent vraiment faire venir le joueur à Paris », explique le média francilien. Reste donc à savoir si Mbappé parviendra à convaincre son coéquipier de sélection de snober lui aussi le Real Madrid.