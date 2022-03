PSG Mercato : Une grande nouvelle tombe pour Aurélien Tchouaméni

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 17:00

Sous contrat jusqu’en 2024, Aurélien Tchouaméni pourrait quitter l’AS Monaco cet été. Le PSG et le Real Madrid seraient sur les rangs pour le signer.

Accord démenti entre Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid

Annoncé comme une cible du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival, Aurélien Tchouaméni se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid. D’après plusieurs sources espagnoles, les dirigeants madrilènes, qui voient le milieu de terrain de l’AS Monaco comme le digne héritier de Luka Modric, auraient convaincu l’international français de rejoindre ses compatriotes Karim Benzema et Ferland Mendy dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Après avoir obtenu l’aval de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, le club madrilène serait prêt à signer le chèque de 60 millions d’euros attendu par l’ASM afin de délivrer un bon de sortie au natif de Rouen. Le Paris Saint-Germain n’aurait donc aucune chance dans ce dossier. Seulement, « l’agent d’Aurélien Tchouaméni a démenti au Parisien un accord avec le Real Madrid. Le Real suit les performances de Tchouaméni à Monaco depuis longtemps, ainsi que deux clubs de Premier League et le PSG, mais il n’y a aucun accord avec l’un des clubs », révèle le journaliste Fabrizio Romano, ce dimanche, sur Twitter.

À la recherche de nouveaux éléments au milieu de terrain, le PSG pourrait donc encore convaincre le métronome de l’AS Monaco de suivre l’exemple de son compatriote Kylian Mbappé en venant grandir davantage chez les Rouge et Bleu avant d’envisager une aventure à l’étranger. Et Daniel Riolo encourage la direction parisienne dans ce sens.

PSG Mercato : Tchouaméni, le chaînon manquant à Paris ?

Rayonnant sous les couleurs de l’AS Monaco depuis son arrivée en janvier 2020 en provenance de Bordeaux pour 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Pour le journaliste Daniel Riolo, Nasser al-Khelaïfi et les siens doivent absolument tout mettre en oeuvre afin de le recruter au Paris Saint-Germain. Le néo-international tricolore doit même être une priorité selon le chroniqueur de RMC Sport.

« Lors du prochain mercato, Aurélien Tchouaméni doit impérativement faire partie des cinq dossiers prioritaires du Paris Saint-Germain qui a besoin de milieux de terrain qui doivent grandir, qui doivent progresser, qui peuvent apporter quelque chose. Alors, on le rappelle, ce n’est pas un Parisien, donc il n’y a pas à lui vendre le fait de revenir dans sa région d’origine, mais c’est un grand joueur, qui a un grand avenir et qui est un gars intelligent. Il a la tête sur les épaules, réfléchit et s’intéresse à son métier, tous les joueurs ne sont pas comme ça. Ça serait une vraie bonne recrue pour le PSG, vraiment », a expliqué Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine.

Reste maintenant à savoir ce que la direction du Paris SG, qui placerait Paul Pogba devant Tchouaméni, fera durant la période des transferts de l’été.