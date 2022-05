PSG Mercato : Al-Khelaïfi proche d’annoncer deux signatures à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Avant l’ouverture officielle du mercato estival, les lignes bougent au Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi serait proche de deux officialisations.

PSG Mercato : C’est acté pour la signature de Warren Zaïre-Émery

Après l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, d’autres bonnes nouvelles devraient bientôt être annoncées au Paris Saint-Germain. Considéré par l’ancien joueur parisien Mathieu Bodmer comme le « plus gros talent du centre de formation » du Paris SG, Warren Zaïre-Émery devrait parapher son premier contrat professionnel.

Surclassé au sein des U-19 des Rouge et Bleu, le joueur de 16 ans a séduit tout son monde cette saison encore et attire tout logiquement déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Mais selon les renseignements de France Bleu, le Titi a pris la résolution d’éclore au sein de son club formateur.

Le média francilien assure que la signature de son premier contrat pro est d’ores et déjà actée et devrait être officialisée dans les prochains jours. Une excellente nouvelle pour l’avenir du Paris Saint-Germain dans le secteur du milieu de terrain. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Nehemiah Fernandez-Veliz sa signer pro avec le Paris SG

Alors que la direction du Paris Saint-Germain doit encore convaincre plusieurs joueurs de poursuivre l’aventure dans la capitale, Xavi Simons, Kari Gharbi et Odobert, ils ont réussi à convaincre un des jeunes prometteurs de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge et Bleu.

Engagé dans sa mission de sécuriser l’avenir des jeunes joueurs de son centre de formation, le Paris SG va faire signer un premier contrat professionnel au jeune défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz d’après le journal Le Parisien. Une signature qui intervient après celle de Younès El Hannach, qui a signé son premier bail pro le mois dernier avec le Paris Saint-Germain.

Un nouveau titi que Nasser Al-Khelaïfi va conserver, en attendant de régler les situations de Xavi Simons et Ismaël Gharbi, eux aussi en fin de contrat.