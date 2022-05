ASSE Mercato : Départ de Dupraz, Perrin songe à deux anciens Verts

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 18:41

ASSE Mercato : Alors que Laurent Batlles est courtisé pour remplacer Pascal Dupraz à l’AS Saint-Étienne, le nom d’un autre ancien joueur stéphanois émerge.

ASSE Mercato : Batlles hésite à cause de la vente du club

Les trois responsables actuels de l’ ASSE : Jean-Françoise Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint) doivent trouver un nouvel entraîneur pour succéder à Pascal Dupaz dont le contrat n’a pas été reconduit, comme prévu. Leur cible prioritaire est Laurent Batlles. Ce dernier connaît déjà la maison verte pour avoir évolué à Sainté (2010-2012) et entraîné la réserve de Saint-Etienne dès sa reconversion. Une rencontre avec le technicien de 46 ans et les dirigeants stéphanois était d'ailleurs prévue ce mardi.

Selon L’Équipe, il ne serait pas trop emballé à l’idée de prendre les rênes de l’encadrement technique de l’ ASSE en ce moment. Et pour cause, il ne veut pas revivre la même histoire que celle vécue à l’ES Troyes AC, à en croire la source. Le club troyen avait été vendu à City Football Group en 2020 en cours de saison. Nommé en juin 2019, Laurent Batlles, a quant à lui été limogé à la mi-saison dernière, le 30 décembre 2021. Il avait pourtant réussi à faire monter le club aubois en Ligue 1, à l’issue de l'exercice 2020-2021, en étant sacré champion de Ligue 2.

ASSE Mercato : Jérémy Clément adjoint de Laurent Batlles à Saint-Etienne ?

Outre la piste Laurent Batlles, Loïc Perrin songerait à faire revenir un autre ancien Vert dans le Forez. D'après les informations de But Football Club, il envisage le retour de Jérémy Clément à Saint-Etienne. La source croit savoir que le poste d'adjoint de Laurent Batlles pourrait lui être proposé, car les « deux anciens milieux ont gardé de bonnes relations ». Ancien milieu défensif de l’ ASSE, Jérémy Clément (37 ans) a entamé sa reconversion en décembre 2020, en tant que co-entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu en National 3. Libre, il est titulaire du Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS), mention football, depuis juin 2021, après un an de formation au CNF Clairefontaine. C’est aussi un proche de Loïc Perrin (36 ans) avec qui il a joué entre 2007-2011.