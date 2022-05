ASSE Mercato : 7 M€, un préféré de Loïc Perrin sur le départ

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 21:11

ASSE Mercato : Un joueur sur qui Loïc Perrin compte en Ligue 2 est dans le viseur du PSV Eindhoven. De quoi bouleverser les plans du dirigeant stéphanois.

ASSE Mercato : Étienne Green courtisé par le PSV Eindhoven

L’ ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine après 18 saisons consécutives dans l’élite. Loïc Perrin s’active en ce moment pour trouver un entraineur pour prendre la place de Pascal Dupraz, laissé libre à la fin de son contrat de six mois. Le coordinateur sportif doit également trouver des joueurs capables de vite ramener l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Outre les recrues espérées cet été, il compte sur les joueurs talentueux et très prometteurs, dont Étienne Green. Sauf que ce dernier est dans le viseur du PSV Eindhoven, qui le lâche plus. Selon les informations du compte Twitter MSV Foot, le club néerlandais « a jeté son dévolu » sur jeune gardien de but de l’ ASSE, « pour la saison prochaine ». La valeur marchande de ce dernier est estimée à 7 M€. Et le club ligérien ne cracherait pas sur une offre proche de 10 M€ pour le portier formé à Saint-Étienne.

Le plan de Loïc Perrin bouleversé ?

Une mauvaise nouvelle pour Loïc Perrin qui aurait prévu de redonner la place de gardien de but N°1 des Verts à Étienne Green la saison prochaine, suite au retour de Paul Bernardoni à Angers SCO. C'est en tout cas ce que But Football Club a laissé croire. Selon ce média, « le coordinateur sportif du club ligérien prévoyait de refaire de son gardien de but de 21 ans un titulaire la saison prochaine en Ligue 2 ». Pour rappel, Paul Bernardoni avait été recruté en janvier 2022, sous la forme d’un prêt pour six mois, après la blessure au coude du jeune portier britannique de l’ ASSE. Il est donc retourné au SCO en attendant l'ouvrture de la saison prochaine.