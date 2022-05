ASSE Mercato : C'est bouclé pour l'avenir de Paul Bernardoni

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 09:05

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne aurait déjà tranché pour l’avenir de Paul Bernardoni, le portier arrivé en prêt d’Angers cet hiver.

ASSE Mercato : Le verdict est tombé pour Paul Bernardoni

En lutte pour le maintien cette saison, l’AS Saint-Étienne a signé sept renforts lors du dernier mercato d’hiver. Suite à la grave blessure d’Étienne Green aux coudes, l’ ASSE a signé Paul Bernardoni. Le gardien de 25 ans est arrivé en prêt sans option en provenance de l’Angers SCO. Alors que son avenir était déjà flou avec le SCO, il n’aurait pas de chances de rester dans le Forez où il a pourtant retrouvé une place de titulaire. Selon les informations fournies par Mohamed Toubache-TER, le club ligérien ne compte pas conserver Bernardoni au-delà de son prêt. L’insider assure qu’Étienne Green va retrouver sa place de numéro 1 la saison prochaine.

Un nouveau gardien attendu à Sainté cet été ?

D’après Mohamed Toubache-TER, un nouveau gardien de but est néanmoins attendu à l’AS Saint-Étienne au prochain mercato. Loïc Perrin voudrait notamment recruter un portier d’expérience en tant que doublure d’Étienne Green la saison prochaine. Quant à Bernardoni, son passage à l’ ASSE ne restera pas dans les annales du club. L’ancien bordelais a concédé 19 buts lors des six derniers matchs des Verts. Il totalise 17 matchs avec Sainté pour 31 buts encaissés et trois clean-sheet. Pas de quoi convaincre les dirigeants stéphanois de le garder.

Annoncé sur le départ, Bernardoni dispose encore de deux ans de contrat avec le SCO Angers. Quinzième de Ligue 1, le club de l’Anjou a de grandes chances de rester dans l’élite à l’issue de la saison. Les Verts ne pointent qu’à la 18e place à trois journées de la fin du championnat et pourraient disputer les barrages pour se maintenir.