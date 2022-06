ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne tient son nouvel entraineur

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 22:41

ASSE Mercato : Trois jours après sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne tiendrait son nouvel entraîneur, pour prendre la place de Pascal Dupraz.

ASSE Mercato : Des négociations confirmées avec Batlles

Reléguée en Ligue 2, dimanche, à l’issue du match décisif perdu aux tirs au but contre l’AJ Auxerre, l’ ASSE a laissé Pascal Dupraz libre. Le contrat de six mois de ce dernier, expirant le 30 juin 2022, n’a pas été renouvelé. La direction de l’AS Saint-Étienne le lui a signifié, mardi. Président exécutif du club stéphanois, Jean-François Soucasse a confirmé l’information, ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire. « Oui, c’est bien le cas (Dupraz ne sera pas prolongé), il n’y avait aucun doute sur ce sujet-là, et ce, dès le 5 décembre 2021, lorsque nous nous sommes rencontrés », a-t-il précisé.

Le dirigeant de l’ ASSE a appris, ensuite, que le dossier du nouvel entraineur est piloté parle coordinateur sportif. « Ce sujet est dans les mains de Loïc Perrin », a-t-il lâché. Quant à L'Équipe, elle a assuré que les négociations avec Laurent Batlles « vont se poursuivre dans les prochains jours » après les premiers contacts noués cette semaine.

Laurent Batlles a dit oui à AS Saint-Étienne ?

Et si l’on en croit les informations de 90 Football, Perrin a trouvé un accord avec le nouvel entraineur. Priorité de l’ ASSE pour remplacer Pascal Dupraz à la tête de l’encadrement technique, Laurent Batlles a donné son accord pour diriger le club ligérien en Ligue 2, d’après le média. Laurent Batlles (46 ans) connait bien la maison des Verts. Il a été joueur (milieu de terrain) du club entre 2010 et 2012, soit pendant deux saisons. C’est d’ailleurs à Saint-Étienne qu’il a mis un terme à sa carrière et a entamé sa reconversion sur le banc de touche. D’abord entraineur de de la réserve stéphanoise (2014-2015), il a été adjoint de Christophe Galtier lors de la saison 2015-2016, avant de reprendre l’équipe B en main (de 2016 à 2019).