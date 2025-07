Mercato ASSE : Renforcement du staff, Horneland s’en réjouit

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, apprécie énormément le renforcement du staff technique de l’équipe professionnelle pendant ce mercato estival.

Mercato : Daley, Tivey, Lousberg et Holohan, des cadres de haut niveau

Pour optimiser les performances physiques et techniques de l’équipe de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures (KSV) procède au renforcement de l’encadrement technique des Verts. Deux préparateurs physiques de haut niveau ont débarqué d’outre-Manche cet été. David Tivey, en provenance de Chelsea, et Calum Daley.

L’AS Saint-Etienne a également nommé un coordinateur à la tête de la cellule de recrutement, en la personne d’Alexandre Lousberg. Il est arrivé du Standard de Liège en Belgique. Après 13 années à Manchester City, Donough Holohan est nommé Directeur de la performance du club ligérien.

ASSE : Horneland impressionné par les renforts du staff technique

Pour une équipe reléguée en Ligue 2, c’est un effort remarquable de la part de KSV et son président Ivan Gazidis. Et Eirik Horneland l’apprécie énormément. « Le club a des ambitions et il a pris de super professionnels pour le staff, sinon, ce n’est pas une demande de ma part », a-t-il justifié d’emblée dans le quotidien Le Progrès.

L’entraîneur de l’ASSE s’est ensuite réjoui de ce renforcement : « Ils ont fait une très bonne impression dès leur arrivée grâce à leurs connaissances et leur expérience. Je suis heureux de leur présence, cela va nous aider à accomplir nos rêves. C’est toujours difficile d’entraîner l’AS Saint-Étienne, il y a tellement de choses à surveiller. Pour avoir une bonne équipe, il nous faut un bon staff ».

