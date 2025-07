Mercato PSG : Nordi Mukiele vers la Turquie ?

Une offre tombe pour l’arrière droit du PSG, Nordi Mukiele. Le jeune crack parisien pourrait prendre la direction de la Turquie pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Nordi Mukiele dans le viseur d’un géant turc

Le PSG se penche déjà sur l’avenir de l’arrière droit français Nordi Mukiele. De retour à Paris après un prêt en Allemagne au Bayer Leverkusen, le Titi parisien pourrait ne pas passer assez de mois dans la capitale française. Un cador turc lui fait des yeux doux et pourrait passer à l’attaque pendant ce mercato estival.

Lire aussi : Mercato PSG : Un important deal sur le point de capoter !

À voir Mercato : le remplaçant d’Hakimi au Stade Rennais ??

Nordi Mukiele n’a pas pu s’imposer dans l’équipe première sous la direction de Luis Enrique à cause de la rude concurrence au sein de cette équipe. Pour lui permettre de continuer sa progression, il a été envoyé en prêt lors du dernier mercato estival. Le Bayer Leverkusen l’a accueilli et la relancé. Le défenseur français a disputé 24 matches avec son club, a marqué deux buts et délivré une offrande.

Lire aussi : FLASH : Le PSG acte un important départ au milieu de terrain

Les belles performances de Nordi Mukiele suscitent l’intérêt de certains clubs notamment en Turquie. Selon les informations de FotoMaç, le crack parisien est sur la short-list du club turc de Fenerbahçe. L’équipe dirigée par le technicien portugais José Mourinho cherche de renfort cet été et aurait coché le nom du défenseur français de 27 ans. Le géant turc envisage de recruter définitivement Nordi Mukiele.

Lire aussi : INFO Mercato : Le Real Madrid fait un cadeau à 80M€ au PSG !

À voir FC Nantes : Kita dégaine une offre pour un Sud-Coréen !

Pour le moment, les dirigeants du PSG n’ont pas encore donné de suite au dossier. Nordi Mukiele est évalué à 10 millions d’euros par Transfertmarkt.