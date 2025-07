Mercato Stade Rennais : Un flop file vers l’Angleterre !

Un indésirable du Stade Rennais est en route pour l’Angleterre. Le deal est complètement bouclé.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers l’Angleterre

Le départ de Kyogo Furuhashi du Stade Rennais se précise. L’international japonais a trouvé un prétendant en Angleterre et pourra se relancer avant la Coupe du monde 2026. Le jeune crack nippon est venu à Rennes lors du dernier mercato hivernal pour diriger l’attaque rennaise pendant le sprint final et contribuer au maintien de l’équipe. Mais tout a basculé pour le joueur.

Kyogo Furuhashi qui était un serial buteur en Ecosse au Celtic Glasgow, est devenu un flop en Bretagne. Le Japonais n’a pas eu de temps de jeu au Stade Rennais à cause des blessures. Son profil ne correspond pas non plus à ce que recherche le tacticien sénégalais Habib Beye.

Kyogo Furuhashi a disputé six matches avec les Rouge et Noir depuis son arrivée à Rennes. Selon les informations de Transfer Feed, cette situation provoque l’ire du joueur et il envisage de claquer la porte cet été pour rebondir ailleurs. Il vise notamment la Coupe du monde 2026, et doit donc retrouver sa forme avant d’être retenu pour disputer cette compétition mondiale.

Heureusement, un club anglais se positionne pour l’accueillir. Selon les informations de L’Equipe, Birmingham City aurait coche le nom de Kyogo Furuhashi pour renforcer sa ligne offensive. Après la montée en Championship, cette formation anglaise cherche des renforts et fonce sur cet indésirable du SRFC. Les deux formations ont accéléré les discussions ces derniers jours et ont trouvé un accord définitif.

Les Anglais vont débourser 12 millions d’euros pour boucler le deal. Kyogo Furuhashi va s’envoler pour l’Angleterre dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale.