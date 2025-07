FC Nantes : Kita dégaine une offre pour un Sud-Coréen !

Un milieu offensif sud-coréen pourrait débraquer au FC Nantes dans les prochaines semaines. Le président du FCN, Waldemar Kita accélère les négociations en Allemagne.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne une pépite sud-coréenne

Le FC Nantes est en pleine reconstruction après une saison très compliquée. Les Canaris ont réussi à se maintenir difficilement en Ligue 1 à la fin de cette saison. Ce qui pousse les dirigeants du club à opérer certains changements. De nombreux joueurs ont déjà pris la porte et de nouvelles recrues débarquent déjà pour apporter de tonus à l’équipe.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita négocie le transfert d’une pépite en Allemagne pour renforcer l’équipe dirigée par Luis Castro. Selon les infirmations de Sky Allemagne, les pensionnaires de la Beaujoire sont tombés sous le charme d’un crack sud-coréen. Il s’agit de Hong Hyun-seok. Ce milieu offensif sud-coréen évolue actuellement sous les couleurs de Mayence en Allemagne.

À cause de la forte concurrence et de ses performances moins convaincantes, Hong Hyun-seok ne dispose pas encore d’un bon temps de jeu et pourrait chercher une nouvelle destination pour se relancer. Cette saison, il a disputé 23 matches avec son club et a délivré une passe décisive. Les dirigeants de Mayence l’ont mis sur le marché cet été.

Les recruteurs du FC Nantes ont identifié le joueur et sont chauds pour l’accueillir les bras ouverts. Ils ont déjà entamé des discussions avec les Allemands et ont même formulé une offre concrète pour le jeune joueur sud-coréen. Le montant n’a pas été dévoilé. Les discussions avancent entre les deux formations et un accord définitif pourrait être trouvé.