PSG Mercato : Une première visite médicale annoncée au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 12:12

PSG Mercato : En attendant l’arrivée de Luis Campos, le Paris SG s’active sur certains dossiers urgents. Une importante signature serait ainsi imminente.

PSG Mercato : Une attaquante de classe mondiale au Paris SG

Il y a quelques jours, le quotidien Le Parisien évoquait un accord entre Lieke Martens et le Paris Saint-Germain. En fin de contrat au FC Barcelone, l’attaquante de 29 ans devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1. Un joli coup qui devrait faire du bruit dans la sphère du football féminin. Ce jeudi, le journaliste de Canal+, Ludovic Deroin, confirme que l’internationale néerlandaise va effectivement rejoindre les rangs du Paris SG. Martens serait même attendue dans la capitale pour passer sa visite médicale ce jour en vue de signer un contrat avec les Rouge et Bleu.

Alors que certaines rumeurs avaient récemment révélé que la compatriote de Georginio Wijnaldum souhaitait évoluer dans la même ville, voire le même club que son compagnon, le gardien de but Benjamin van Leer du Sparta Rotterdam, la numéro 22 des Blaugranas s’apprêterait finalement à débarquer chez les vice-championnes de France. Une belle acquisition pour le club du président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Qui est Lieke Martens, la future pointure du Paris SG ?

Passée par Heerenveen, Duisbourg ou encore le Standard de Liège, Lieke Martens a déjà reçu plusieurs distinctions personnelles importantes, au-delà du fait qu’elle vient de remporter le championnat d’Espagne pour la troisième année consécutive. Meilleure joueuse du Championnat d’Europe 2017 gagné par les Pays-Bas, elle a été élue la même année meilleure joueuse UEFA et meilleure joueuse mondiale de la FIFA. Élément offensif, capable d’évoluer en tant qu’excentrée droite ou gauche, Lieke Martens compte 1,3 million de followers sur Instagram, soit plus que le PSG Féminines (1 million depuis quelques jours).

Lors de la précédente édition de la Ligue des Champions, elle avait été le bourreau de Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières en inscrivant les deux buts barcelonais en demi-finale retour, au Camp Nou. Au FC Barcelone depuis 2017, la native de Nieuw-Bergen totalise 74 buts en 151 matches avec le club espagnol, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, et qui peut doubler la mise cette année en remportant la finale contre l’Olympique Lyonnais, le samedi 21 mai, à Turin. Elle s’est blessée aux ischio-jambiers début mars et espère revenir la semaine prochaine.