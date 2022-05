PSG Mercato : Après Mbappé, un autre dossier colossal bientôt réglé

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 17:30

PSG Mercato : Si Kylian Mbappé a signé, les féminines du Paris SG s’impatientent toujours pour Marie-Antoinette Katoto. Mais les choses vont s’accélérer.

PSG Mercato : Corinne Diacre lâche une bombe pour Katoto

Le contrat de l’attaquante du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto, expire le 30 juin prochain. La question de son avenir se pose puisqu’elle n’a pas encore paraphé un nouvel engagement avec les Rouge et Bleu. Présente en conférence de presse ce lundi, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'Équipe de France, s'est livrée sur la situation de la joueuse parisienne. Après avoir dévoilé sa liste de joueuses pour le prochain Euro, Diacre a ouvertement annoncé que l’avenir de Katoto sera réglé avant le début de la préparation.

« Je n'ai pas de regrets de ne pas l'avoir prise en 2019, car son état d'esprit de l'époque ne l'aurait pas servi et n'aurait pas servi l'équipe de France. Mais aujourd'hui, Marie est performante et son avenir sera réglé avant le début de la préparation. On en a parlé collectivement avec le groupe de joueuses », a déclaré la technicienne française dans des propos relayés par RMC. Mais quel avenir pour la native de Colombes ?

PSG Mercato : Quel avenir pour Marie-Antoinette Katoto ?

Dans un entretien accordé à l'AFP en avril dernier, Marie-Antoinette Katoto avait indiqué être « en total désaccord » avec le Paris Saint-Germain. À l’instar de Kylian Mbappé chez les hommes, la meilleure buteuse de l'histoire du Paris SG féminin réclame de « vrais actes » En fin de contrat en juin, l’internationale française de 23 ans tarde à prolonger son bail avec son club formateur, alors que ses relations avec son équipière Kheira Hamraoui sont plutôt récentes.

« Pour l'instant, on n'est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent », avait-elle fait savoir. En cas de départ, Katoto se dit « ouverte à tout, que ce soit à l'étranger ou en France. » D’autant que d’autres clubs comme le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais auraient d’ores et déjà contacté la joueuse et ses représentants. Reste maintenant à savoir si le PSG parviendra à réaliser un nouvel exploit, après Mbappé, en conservant Marie-Antoinette Katoto dans ses rangs.