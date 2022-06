ASSE Mercato : Polémique, un jeune joueur annonce son départ !

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 16:42

ASSE Mercato : Victime d’une agression de la part de Mahdi Camara, en avril dernier, Yanis Bourbia a pris une décision sur son avenir à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Yanis Bourbia accuse Mahdi Camara d'agression

Deux mois après son altercation avec Mahdi Camara, le jeune gardien de but de l’ ASSE, Yanis Bourbia, sort du silence. Il veut rétablir la vérité sur la polémique du 3 avril 2022. Selon le portier de 20 ans, il ne s’est pas bagarré avec le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, mais a plutôt été agressé par ce dernier. « Mahdi Camara m’a frappé dans le dos. À partir de là, je n’ai plus aucun souvenir. J’ai repris conscience dans le vestiaire, en sang, avec le docteur. Donc ce n’est pas une bagarre, c’est une agression. C’est la deuxième vérité que je veux rétablir », a-t-il confié à RMC Sport.

Conséquence, Yanis Bourbia a eu le nez cassé et deux points à la bouche. « Je suis allé voir un neurologue et un chirurgien pour le nez. J’ai eu huit jours d’ITT… », a-t-il appris. Quant à l’ex-capitaine de l’ ASSE, il avait été sanctionné. Mis à pied avec suspension de salaire et interdit d'entraînement pour une semaine, Mahdi Camara avait ainsi manqué le match de la 31e journée de Ligue 1, le 8 avril, contre le FC Lorient. Les Verts s’étaient lourdement inclinés (6-2) au stade du Moustoir.

Le jeune gardien de but quitte l'AS Saint-Étienne, libre

Interrogé sur son avenir à l’ ASSE, après cette violente altercation avec son coéquipier, Yanis Bourbia a annoncé son départ du club. Il avoue que l’agression dont il a été victime a eu un impact sur sa carrière. « Je suis en fin de contrat. Je devais faire des essais pour la saison prochaine et pendant un moment, je n’ai pas pu jouer au football », a-t-il regretté. Notons que Bourbia est pensionnaire du centre de formation de l’AS Saint-Étienne depuis 2017 et gardien de but remplaçant de l'équipe stéphanoise engagée en National 3. La polémique n'est pas encore refermée. Après avoir rencontré Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif), Yanis Bourbia et ses proches ont décidé de porter plainte devant la justice.