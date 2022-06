OM Mercato : Deux défenseurs poussés vers la sortie à Marseille !

Publié par Dylan le 03 juin 2022 à 17:59

OM Mercato : Pablo Longoria aurait placé deux défenseurs olympiens sur la liste des transferts, en vue d'une opération dégraissage.

OM Mercato : Pol Lirola et Sead Kolasinac sur le départ à Marseille

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut se créer une équipe très compétitive pour le mois de septembre et la reprise du championnat. Et pour cela, un grand ménage devrait être orchestré dans la cité phocéenne, à commencer par la défense. Tout d'abord, l' OM aimerait absolument conserver William Saliba, qui doit retourner en Angleterre avec Arsenal. Si le club ne parvient pas à le retenir, alors il faudra trouver un véritable taulier en défense pour la saison prochaine. En revanche, d'autres sont sur la sellette à Marseille.

Selon Foot Mercato, les latéraux Pol Lirola et Sead Kolasinac devraient faire les frais de ce grand ménage annoncé. Le premier avait pourtant convaincu les dirigeants olympiens de lever son option d'achat l'été dernier, elle qui était fixée à 13 millions d'euros. À ce moment-là, Pol Lirola venait de réaliser une bonne saison avec l' OM malgré seulement 19 matches disputés en Ligue 1. Mais l'ancien de la Fiorentina n'a pas su confirmer en 2022. S'il a beaucoup plus joué (34 matches joués en Ligue 1), l'arrière-droit phocéen a montré un niveau décevant durant le dernier exercice. Sead Kolasinac n'a quant à lui jamais comblé les attentes, avec 14 petits matches disputés en Ligue 1 depuis son arrivée l'été dernier.

OM Mercato : Deux pistes alléchantes pour les remplacer

Les deux joueurs ne devraient donc pas rester une année de plus à Marseille, qui cherche déjà des solutions pour les remplacer. Plusieurs pistes alléchantes ont été révélées par les médias, comme la légende du Real Madrid, Marcelo (34 ans). L'international brésilien a annoncé il y a quelques jours son départ de la Casa Blanca et pourrait relever un dernier défi en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Le champion d'Europe a d'ailleurs précisé qu'il n'ira pas dans un club non qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Je veux toujours jouer en Ligue des champions. J'ai encore quelques années que je veux utiliser pour continuer à disputer ce tournoi. Je ne veux pas mentir », avait-il déclaré au micro de Movistar Plus.

Une autre piste serait celle de Faouzi Ghoulam (Naples), selon les informations de l'ancien directeur de la communication de l'Angers SCO, Mohamed Toubache-Ter. L'ancien stéphanois joue de moins en moins sous les ordres de Luciano Spalletti (14 matches disputés cette saison), lui qui est pourtant un joueur phare de l'effectif présent depuis 8 saisons (comme un certain Kalidou Koulibaly). Le latéral gauche algérien a probablement joué son dernier match avec les Napolitains le 22 mai contre la Spezia. En fin de contrat cet été et bien connu en Ligue 1, Faouzi Ghoulam serait une bonne solution pour l'OM mais sa situation reste à clarifier.