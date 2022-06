OM Mercato : Marseille proche d’un exploit retentissant pour Saliba

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2022 à 17:41

OM Mercato : Marseille tente de conserver William Saliba. Le club phocéen aurait formulé ces dernières heures une offre inattendue pour son transfert.

OM Mercato : Saliba, Marseille propose une offre alléchante à Arsenal

Depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, William Saliba (21 ans) a complètement relancé sa carrière, raflant au passage le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Ses solides prestations dans la charnière défensive de l’ OM ont même convaincu Didier Deschamps de le convoquer en Équipe de France pour disputer la Ligue des Nations.

William Saliba a donc mis tout le monde d’accord à Marseille, et la direction du club phocéen travaille d’arrache-pied pour le conserver le plus longtemps possible. Et si une prolongation de son prêt était évoquée ces derniers temps, les dirigeants de l’ OM auraient finalement décidé de boucler son transfert de façon définitive. Selon les dernières informations divulguées par le Daily Mirror, le club marseillais aurait présenté une offre concrète à hauteur de 34 millions de livres sterling, soit environ 39 millions d’euros, pour s’attacher définitivement les services de William Saliba. Une proposition alléchante qui pourra convaincre Arsenal de céder son défenseur prometteur cet été.

OM Mercato : Arsenal va discuter avec William Saliba

Toutefois, il faut prendre ces informations avec des pincettes, car l’ OM traverse actuellement une situation difficile sur le plan économique. La preuve, la DNCG a récemment prononcé un sursis contre l' OM, pourtant autorisé à recruter par le TAS. Avec des finances qui sont dans le rouge, il est donc peu probable de voir Marseille formuler une telle offre pour s’attacher définitivement William Saliba, même si tout reste encore possible dans ce dossier. De son côté, Arsenal ne ferme pas vraiment la porte à un départ de son joueur. La priorité des Gunners est de récupérer le jeune défenseur tricolore dès cet été. Ils seraient même disposés à lui offrir plus d’assurance sur son inclusion dans l’équipe première de Mikel Arteta.

Des négociations entre les deux parties devraient avoir lieu dans les semaines à venir et l’idée de prolonger son contrat expirant en juin 2024 avec Arsenal n’est pas à exclure. Mais en cas de désaccord, le club britannique pourrait finalement décider de céder William Saliba dès cet été. L’ OM compterait de ce fait sur la volonté de l’ancien Stéphanois pour tout faire basculer dans ce dossier. L’Atlético Madrid, Leicester City, Naples et Newcastle seraient aussi en embuscade sur cette piste défensive.