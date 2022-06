FC Nantes Mercato : Kombouaré tient le successeur de Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 07 juin 2022 à 12:15

FC Nantes Mercato : Pour remplacer Randal Kolo Muani, parti à l’Eintracht Francfort, Antoine Kombouaré a fait d’un buteur de Ligue 1 sa priorité.

FC Nantes Mercato : Hwang Ui-jo visé pour remplacer Kolo Muani

Randal Kolo Muani a quitté le FC Nantes librement à l’issue de son contrat et s’est engagé avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Pour remplacer le buteur du FCN dans son équipe, le coach Antoine Kombouaré a coché le nom de Hwang Ui-jo, en tête de son calepin. Selon les informations du compte Twitter Le Prophète du Ballon rond, bien au fait de l’actualité du club de la Cité des Ducs, le polyvalent attaquant des Girondins de Bordeaux est la priorité de l’entraîneur des Canaris. L’international sud-coréen (45 sélections, 15 buts) n’est cependant pas libre de tout engagement, il est sous contrat chez les Girondins jusqu’en juin 2023. Et sa valeur marchande, estimée à 7 M€, est l’une des plus élevées de l’effectif du club au scapulaire.

FC Nantes : Le FCN face à la concurrence de l'OM

Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, Hwang Ui-jo (29 ans) a été le meilleur buteur du FCGB. Ses performances n’ont certes pas été suffisantes pour maintenir Bordeaux en Ligue 1, mais elles ont attiré les regards sur lui. Il est très courtisé en Ligue 1 depuis la relégation des Girondins en Ligue 2. Outre le FC Nantes, l’OM est à ses trousses. Selon les informations de Foot Mercato, les Phocéens seraient prêts à mettre 6 millions d'euros sur la table pour recruter le N°18 des Bordelais. En tout cas, la direction de Bordeaux est à la recherche de moyens financiers avant son passage devant la Commission de Contrôle des Clubs professionnels (DNCG). Et le transfert de Hwang Ui-jo serait une bouffée d’oxygène pour le président Gérard Lopez.