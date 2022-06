OM Mercato : Jovane Cabral, le Sporting fixe une seule condition

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 20:15

OM Mercato : Prêté la saison dernière à la Lazio Rome, Jovane Cabral est annoncé à Marseille. Le Sporting Portugal a fixé une condition pour son transfert.

OM Mercato : Les exigences du Sporting pour Jovane Cabral

Le renforcement de l’attaque sera sans doute l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet été. L’ OM souhaite en effet étoffer ce secteur de jeu en vue d’anticiper un éventuel départ d’Arkadiusz Milik ou encore de Bamba Dieng, qui conserve une belle cote sur le marché des transferts. C’est dans cette optique que plusieurs pistes offensives sont explorées en interne. Et le dernier nom sorti dans la presse mènerait à Jovane Cabral (23 ans).

L’attaquant cap-verdien sort d’un prêt mitigé à la Lazio Rome avec un seul but inscrit en trois rencontres de Serie A. Peu utilisé par l'entraîneur Maurizio Sarri, le jeune joueur s’apprête à faire son retour au Sporting Portugal, mais pour combien de temps ? Jovane Cabral a de fortes chances de quitter une nouvelle fois le club portugais durant le mercato estival. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. A Bola assure que l’ OM serait intéressé par son profil. Toutefois, les négociations pour arracher sa signature s’annoncent un peu plus complexes. Car selon la source, les dirigeants du Sporting Portugal n’ont pas l’intention de prêter une nouvelle fois leur jeune attaquant. Il réclamerait ainsi un transfert sec pour acter son départ.

OM Mercato : Jovane Cabral, c’est 6 M€ ou rien

En quête de renfort sur les ailes, l’Olympique de Marseille est donc fixé dans ce dossier, il faudra nécessairement du cash pour s’offrir Jovane Cabral. Selon les informations du média portugais, le Sporting Portugal attendrait un montant de six millions d’euros pour libérer son attaquant de sa dernière année de contrat. Les éventuels courtisans sont avertis, les dirigeants portugais ont des exigences claires avant de céder leur ailier gauche.