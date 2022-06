PSG Mercato : Une officialisation imminente en attaque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2022 à 17:19

PSG Mercato : Pour cet été, Luis Campos aimerait renforcer l’attaque du Paris SG. Le club de la capitale serait même proche d’une officialisation à ce poste.

PSG Mercato : Luis Campos veut un nouvel attaquant pour remplacer Icardi

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’international italien de 23 ans a terminé la saison de Serie A avec 16 réalisations et est sélectionné avec l’Italie depuis septembre. « Au PSG, il viendrait numériquement remplacer Mauro Icardi, qui souhaite rester en France, mais que le PSG entend bel et bien vendre cet été », indique le journal régional.

Successeur de Leonardo, Luis Campos veut absolument mettre la main sur un nouvel avant-centre pour renforcer l’attaque parisienne. Mais en attendant le dénouement du dossier Scamacca, le club de la capitale serait proche d’enregistrer une nouvelle signature en attaque.

PSG Mercato : Un Titi proche de prolonger avec le Paris SG

Présent dans le groupe de Mauricio Pochettino lors du déplacement à Montpellier, Djeidi Gassama s'est vu offrir sa première apparition en professionnel avec le Paris Saint-Germain. Entré en jeu juste avant la fin du temps réglementaire, le Titi de 18 ans s’était dit très heureux d’avoir disputé ses premières minutes en match officiel avec l’équipe A. « Je suis très heureux d'avoir effectué mes premières minutes en pros avec mon club formateur. C'est important et je vais encore travailler pour aller chercher une autre chance. C'est une fierté pour mes parents et mes amis qui me regardent. Je leur dois ça », avait-il affirmé au micro de PSG TV. Et Djeidi Gassama va avoir la possibilité de poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’enfant de Nieleba Haouisse « va prolonger son contrat avec le PSG. Il reste quelques détails à régler avant l'officialisation », selon les informations livrées ce jeudi par le journaliste indépendant Fabien Guyon. Preuve de plus que le Paris SG tient à conserver les meilleurs talents de son centre de formation.