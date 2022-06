PSG Mercato : C’est officiel, la révolution du Paris SG a commencé

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 13:18

PSG Mercato : De retour de Doha, Nasser Al-Khelaïfi a amorcé la révolution promise au Paris SG. Le club de la capitale a fait une importante annonce.

PSG Mercato : La révolution du Paris SG entamée ce vendredi !

Nouvel entraîneur, officialisation de Luis Campos, nouveaux joueurs, Nasser Al-Khelaïfi avait indiqué à Canal+ après la prolongation de Kylian Mbappé qu'il annoncerait les changements dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. « Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements », avait déclaré le président du club de la capitale.

Mais depuis rien, l’homme d’affaires qatarien ayant séjourne dans son pays pour des problèmes d’ordre familial selon certaines sources. De retour dans la capitale depuis mercredi, Al-Khelaïfi vient de tenir parole ce vendredi. En effet, le PSG a annoncé la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président du club.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. Luis Campos aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain », a écrit le champion de France sur son site internet. Après l’annonce de sa nomination, le Portugais de 57 ans annoncé la couleur pour l’avenir.

PSG Mercato : Les premiers mots de Luis Campos au Paris SG.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Luis Campos a officiellement succédé à Leonardo ce vendredi. Expert du football de renommée mondiale, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC « est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante. Au cours de sa carrière, Luis Campos a accompagné les performances de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l’émergence de nouvelles générations de talents devenus depuis des joueurs majeurs du football mondial. »

Après sa nomination, il s’est dit « très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club. »

La révolution annoncée au Paris SG est donc désormais lancée officiellement.