Bordeaux Mercato : Gros duel en Ligue 1 pour un milieu du FCGB

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 03:00

Bordeaux Mercato : Un milieu de terrain du FCGB pourrait évoluer dans l’élite la saison prochaine. Deux clubs se l’arrachent.

Gérard Lopez va devoir repenser son projet chez les Girondins de Bordeaux. Sa première année a été un véritable échec. Le FCGB a terminé la saison à la dernière place du championnat et évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Avec cette descente, le club au scapulaire devrait enregistrer quelques ventes pour renflouer ces caisses et alléger sa masse salariale. Des joueurs bankables ont déjà été identifiés par la direction. Ceux-ci seront libérés en cas d’offre satisfaisante. Comme l’indiquait récemment L’Équipe, Jean Onana ferait partie de cette liste. Le milieu camerounais disposerait d’ailleurs de courtisans en Ligue 1 selon les informations de 20 Minutes. Le FC Nantes et le RC Lens seraient intéressés.

Du beau monde sur Jean Onana

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes doit renforcer son effectif pour ne pas faire de la figuration en Coupe d’Europe. Raison pour laquelle le FCN voudrait étoffer son entrejeu avec le milieu de 22 ans. Quant au RC Lens, il s’apprête à enregistrer plusieurs départs. Au milieu, Seko Fofana et Cheick Doucouré sont notamment annoncés partants. Outre ces deux prétendants de l’élite, Jean Onana disposerait aussi de touches à l’étranger. Les Anglais de Crystal Palace s’intéresseraient au profil du milieu des Girondins de Bordeaux. De retour en Bundesliga la saison prochaine, Schalke 04 aurait aussi des vues sur le natif de Yaoundé.

Recruté contre 2 millions d’euros l’été dernier en provenance de Lille, Jean Onana est encore sous contrat jusqu’en 2026. Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros sur Transfermarkt. De quoi permettre au FCGB de réaliser une plus-value.