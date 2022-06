Bordeaux Mercato : Trois gros transferts programmés au FCGB

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 16:04

Bordeaux Mercato : Relégué en Ligue 2, le FCGB va connaître du mouvement, notamment dans le sens des départs. La vente de trois joueurs cotés est programmée.

Bordeaux Mercato : Onana, Elis et Hwang en instance de transfert

Maintenu au poste d’entraîneur malgré la relégation de Bordeaux en Ligue 2, David Guion doit former une nouvelle équipe pour la saison à venir. Plusieurs joueurs en fin de contrat ont déjà quitté le club au scapulaire et d’autres, notamment ceux dont la valeur marchande est élevée, sont en instance de transfert. Hwang Ui-jo (29 ans) en fait partie. L’Équipe a confirmé l’intérêt du FC Nantes, mais aussi celui du Montpellier HSC pour le meilleur buteur du FCGB (11 buts et 2 passes décisives en 32 matches disputés en Ligue 1 cette saison). « Hwang est convoité en Allemagne et en France (Nantes et Montpellier) », a écrit le quotidien sportif.

Jean Onana et Alberth Elis sont également concernés par un transfert pendant ce mercato estival. Le milieu de terrain de 22 ans « intéresse notamment Schalke 04 et l'AC Milan », alors que l’ailier droit de 26 ans « suscite l'intérêt » de Leeds United en Premier League, à en croire la source. Des offres seraient déjà transmises aux dirigeants bordelais pour le Camerounais et le Hondurien. À noter que la cote de Hwang Ui-jo est estimée à 7 M€. Alberth Elis, lui, est valorisé à 6,5 M€ et Jean Onana vaut 5 M€, selon les estimations de Transfermarkt.

Bordeaux Mercato : Gérard Lopez à la recherche de 40 M€

Bordeaux doit passer devant la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG le 14 juin prochain, dans le cadre du réexamen de la situation du club, au titre de la saison sportive 2022-2023. Les responsables des Girondins doivent renflouer leurs caisses en réalisant des transferts pendant le mercato estival, dont l’ouverture officielle est prévue le vendredi 10 juin. Cela, pour équilibrer leur compte déficitaire sur l'exercice écoulé. D'après La Tribune, le déficit de Bordeaux sur la saison 2021-2022 est estimé à près de 40 M€.