PSG Mercato : Luis Campos sur un joli coup en défense à Arsenal ?

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 05:00

PSG Mercato : Alors que Milan Skriniar serait la priorité de Paris en défense, Luis Campos n’aurait pas oublié un de ses anciens protégés.

PSG Mercato : Déjà un plan B dans le dossier Skriniar

Le Paris Saint-Germain pourrait encore renforcer sa défense durant le mercato estival. Avec le possible départ de Presnel Kimpembe, le PSG aurait coché le nom de Milan Skriniar. Le colosse défenseur slovaque ne dispose plus que d’un an de contrat avec l’Inter Milan. Paris espère donc l’enrôler cet été. Alors que le défenseur de 27 ans est présenté comme la priorité du club de la capitale, Luis Campos n’exclut pas un échec sur cette piste. Selon les informations de TuttoMercatoWeb, le futur directeur sportif parisien pourrait activer d’autres pistes. L’une des cibles du technicien portugais serait un de ses anciens protégés évoluant aujourd’hui à Arsenal.

Luis Campos sur une vieille cible de Paris

Le portail italien révèle un intérêt de Luis Campos pour Gabriel Magalhaes. Le défenseur central brésilien était l’une des premières recrues du Portugais lorsqu’il occupait les fonctions de conseiller du président du LOSC. Le transfert de Gabriel a d’ailleurs permis au club nordiste de réaliser une belle plus-value. Recruté contre 3 millions d’euros, son transfert a rapporté 26 millions (hors bonus) au club nordiste. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Arsenal, l’ancien Lillois est un élément essentiel du dispositif de Mikel Arteta. Le défenseur de 24 ans a disputé 38 matchs pour cinq buts lors de la dernière campagne. Déjà courtisé par Paris pour assurer la sucession de Thiago Silva, il est aujourd’hui coté à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.

Outre Gabriel Magalhaes, le successeur de Leonardo au Paris Saint-Germain suivrait aussi un défenseur de Villarreal. La même source assure que le Portugais aurait également coché le nom de Pau Torres. Âgé de 25 ans, l’international espagnol dispose encore de deux années de contrat avec le Sous-Marin jaune. Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d’euros.