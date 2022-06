PSG Mercato : Kimpembe agace, Luis Campos vise un calibre slovaque

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Les récents propos de Presnel Kimpembe pourraient le pousser hors du Paris SG. Luis Campos viserait déjà un solide slovaque pour la défense.

PSG Mercato : Un défenseur de l’Inter pour remplacer Kimpembe ?

En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a dernièrement expliqué en conférence de presse avec l’équipe de France qu’il voudrait un contrat à la hauteur de son statut avec le club de la capitale. Alors que Thomas Tuchel fait le pressing en coulisses pour l’attirer à Chelsea, le défenseur central parisien pourrait changer d’air cet été. Une situation à laquelle semble déjà se préparer le club de la capitale puisque Luis Campos serait sur les traces d’un expérimenté défenseur de l’Inter Milan.

En effet, selon le quotidien Le Parisien, Milan Skriniar serait dans le viseur du successeur de Leonardo. Toujours d’après la même source, Luis Campos « multipliera les réunions stratégiques sur le futur contour de l’équipe première à la Factory, le siège du club. » Il se serait même déplacé jusqu’en Italie pour entamer des négociations avec les dirigeants de l’Inter pour son défenseur de 27 ans.

« Puissant, combattant, Skriniar sait se faire adopter par les supporters des clubs dont il défend les couleurs », précise le média régional. Milan Skriniar viendrait ainsi instaurer une concurrence aux deux titulaires Presnel Kimpembe et Marquinhos. Vu la situation du principal concerné, le Paris SG aurait fixé un tarif pour son éventuel transfert.

PSG Mercato : Le tarif est déjà connu pour Milan Skriniar

D’après le journaliste Fabrice Hawkins, « Le PSG est prêt à doubler le salaire de Milan Skriniar ! Skriniar réfléchit à l’opportunité de rejoindre Paris. Avant de faire une offre à l’Inter, Luis Campos essaye de convaincre le défenseur qui se sent très bien en Italie. Skriniar n'a plus qu'un an de contrat avec les Nerazzurri », explique l’ancien journaliste de Téléfoot. Sky Sport confirme l’info et ajoute que « l’Inter observe et attend. L’offre du PSG prêt à encaisser, dit-on. »

Le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, confirme à son tour les informations du journal Le Parisien. Considéré comme une « piste sérieuse » pour renforcer la défense des Rouge & Bleu, « le PSG a débuté des discussions avec l’Inter Milan au sujet de Milan Skriniar », rapporte le média métropolitain. D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, le club lombard attend une offre supérieure à 40 millions d’euros pour l’international slovaque de 27 ans.

Affaire à suivre…