OM Mercato : 2 M€, Pablo Longoria fonce sur une sensation belge

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 08:30

OM Mercato : En quêté d’un nouveau milieu de terrain, Pablo Longoria s’intéressait au profil d’une pépite de Jupiler Pro League.

OM Mercato : Pablo Longoria sur un coup en Belgique

L’Olympique de Marseille cherche à compenser le départ de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le minot rejoint Aston Villa, 14e de Premier League, en tant que joueur libre. Pablo Longoria multiplie les pistes pour compenser le départ du néo-international tricolore. La dernière en date serait en Belgique. L’Om serait sous le charme de Pierre Dwomoh. Tout juste âgé de 17 ans, le milieu belge évolue depuis l’été dernier au Royal Antwerp. Il n’a disputé que 14 rencontres pour une passe décisive avec son nouveau club cette saison. Suffisant selon son agent pour taper dans l’œil de Marseille. Niels De Jonck Kimpen révèle néanmoins que le club phocéen ne serait pas le seul dans ce dossier.

Grosse concurrence avec un cador italien pour Pierre Dwomoh

Interrogé par FCInterNews, l’agent de Pierre Dwomoh a confirmé un intérêt de l’Inter Milan. Les Portugais du Benfica Lisbonne suivraient aussi la pépite belge selon son représentant. « Marseille et Benfica ont montré beaucoup d’intérêt pour lui. L’Inter ? Ils l’aiment toujours, même si je ne pense pas qu’il soit une priorité pour les Nerazzurri en ce moment », a indiqué l’agent du jeune milieu de terrain.

Selon lui, les deux autres prétendants de Dwomoh peuvent lui permettre de franchir un cap dans sa carrière. « L’OM et Benfica et Marseille sont des clubs connus pour leur sélection des meilleurs jeunes, pour les laisser mûrir pendant quelques années et pour des cessions ultérieures fructueuses. L’intérêt de tous ces clubs est très apprécié et constitue une récompense pour le dur travail du garçon, mais nous verrons ce que l’avenir lui réserve », a assuré Niels De Jonck Kimpen. Encore sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande de l’international U18 belge est estimée à 2 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes de l’Olympique de Marseille.