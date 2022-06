Clermont Foot Mercato : Officiel, une deuxième recrue à CF63

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 23:00

Clermont Foot Mercato : CF63 tient sa deuxième recrue estivale ! Après le Brésilien Neto Borges, un gardien de but a signé, mardi.

Clermont Foot Mercato : Mory Diaw signe pour 2 saisons

Clermont Foot a lancé son mercato en trombe ! En l’espace d’un jour, le club auvergnat a recruté deux nouveaux joueurs. Neto Borges (25 ans), un arrière latéral gauche, s’est engagé lundi pour deux saisons, plus un 3e en option. Il portera le maillot floqué du numéro 3 sous les couleurs du CF63 comme l’a précisé le club de Ligue 1. Seulement 24 heures après la signature de la première recrue, une arrivée est officialisée dans le Puy-de-Dôme. En effet, Clermont Foot 63 a enregistré sa deuxième recrue du mercato estival. Il s’agit de Mory Diaw, un imposant gardien de but (1,97 m) formé au PSG (entre 2009 et 2012) et ayant fait ses débuts avec la réserve du club de la capitale (2012-2015). Il s’est engagé avec les Clermontois pour deux ans, plus une troisième année en option.

Mory Diaw séduit par le discours de Gastien

La recrue de l’équipe du coach Pascal Gastien (58 ans) a justifié sa signature à CF63. « Je voulais signer dans un club qui me voulait vraiment, où ma venue n’était pas liée à d’autres conditions. À Clermont, le discours du coach, des responsables sportifs et des dirigeants m’a plu », a-t-il expliqué . « Je voulais retrouver le devant de la scène, être numéro 1 dans un club du top 5 européen. Mais mon but premier, c’était la Ligue 1. Cela me tenait à cœur n’ayant pas eu ma chance après le PSG. C’est aussi une jolie revanche sur la vie, la preuve qu’il ne faut jamais rien lâcher. J’espère enchaîner le plus de matchs possible en étant performant », a conclu Mory Diaw (29 ans).