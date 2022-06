Clermont Foot Mercato : Officiel, une première recrue signe à CF63

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 21:20

Clermont Foot Mercato : CF63 tient sa première recrue estivale et non des moindres ! Le club auvergnat s’est en effet offert un Brésilien.

Clermont Foot Mercato : Neto Borges s'engage avec CF63 pour 2 ans

Comme pressenti, Clermont Foot a recruté Neto Borges, un défenseur brésilien en provenance du KRC Genk en Belgique. En fin de contrat avec le club belge, il a débarqué librement à CF63, sans indemnité de transfert. L’arrière latéral gauche vient prendre la place de Vital Nsimba (29 ans), dont le contrat expire le 30 juin et n’a pas été prolongé. « Le Clermont Foot 63 a le plaisir d’annoncer sa première recrue pour la saison 2022-2023, en la personne de Neto Borges, arrière gauche brésilien âgé de 25 ans. Il portera le numéro 3 sous les couleurs du Clermont Foot 63. Bienvenue Neto », a communiqué le club auvergnat sur son site internet. Vivaldo Borges dos Santos Neto (tout son nom) s’est engagé avec l’équipe de Pascal Gastien pour deux saisons, plus une troisième année en option.

Le Brésilien, « extrêmement motivé de jouer en Ligue 1 »

Le joueur recruté en renfort à Clermont a livré ses premières impressions à la suite de sa signature avec le club de Ligue 1. « Je suis extrêmement motivé d’arriver dans un club qui a des objectifs très clairs de croissance comme j’en ai moi-même. Dès maintenant, je garantis tout mon engagement pour être lors des entrainements et des matchs à la hauteur de l’opportunité que me donne le Clermont Foot 63 de pouvoir jouer dans un championnat du niveau de la Ligue 1 Uber Eats. Ce qui est un privilège pour peu d’entre nous. Ma motivation est grande et ma promesse est de transformer tout cela en beaucoup d’engagements dans mon travail », a-t-il déclaré.

Pour mémoire, la recrue de Clermont Foot a débarqué en Europe la première fois, précisément à Hammarby IF en en Suède, en janvier 2018, en provenance du CA Tubarão (Brésil). Un an plus tard, le Brésilien a rejoint le KRC Genk, contre une indemnité de transfert de 2 M€. Mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Smurfen. En témoignent ses deux prêts successifs au Vasco De Gama (Brésil) en 2020-2021 et au CD Tondela en 2021-2022.