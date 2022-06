OGC Nice Mercato : Algérie, les raisons du choix fort de Brahimi

Publié par Ange A. le 16 juin 2022 à 08:10

OGC Nice Mercato : Attaquant du Gym, Billal Brahimi est revenu sur sa décision de représenter la sélection nationale algérienne.

OGC Nice Mercato : Billal Brahimi néo-international algérien

La récente fenêtre internationale a permis à Billal Brahimi d’étrenner le maillot des Fennecs. Passé chez les U19 de l’équipe de France l’ailier de l’ OGC Nice a finalement opté pour l’Algérie. Il compte déjà trois matchs (87 minutes) avec sa sélection nationale. Il a pris part aux deux premières journées de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique. Il a notamment délivré une passe décisive lors de la victoire contre la Tanzanie. Interrogé par Foot Mercato, l’ailier de 22 ans a justifié sa décision d’opter pour l’Algérie, un choix du cœur selon les dires du joueur de l’OGCN.

« J’ai choisi l’Algérie car c’est mon pays de cœur depuis très longtemps. J’avais déjà évolué en équipe de France chez les jeunes et j’ai passé un bon moment avec plusieurs joueurs que je connaissais bien car on a grandi en France. Mais en équipe A, j’ai toujours voulu jouer pour l’Algérie », a assuré l’ancien Rémois.

Des objectifs clairs avec les Fennecs

L’attaquant de l’ OGC Nice en a profité pour livrer ses ambitions avec sa sélection. Il espère notamment disputer une Coupe du monde et gagner des titres avec les Fennecs. « Je veux essayer de gagner le plus de matches possibles, gagner la CAN et que l’on se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sont des objectifs positifs. Je souhaite continuer à être appelé le plus souvent possible. Je vais travailler pour », a confié le sociétaire de Nice.

Billal Brahimi a vécu des premiers mois compliqués dans son nouveau club. En 15 apparitions sous le maillot du Gym, il ne s’est pas montré décisif. Ce qui lui a d’ailleurs valu quelques critiques. Pour rappel, les Aiglons ont déboursé 7 millions d’euros pour le transfert de Brahimi. Le Parisien est encore sous contrat jusqu’en 2026.