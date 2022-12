OGC Nice Mercato : Des renforts attendus cet hiver, la réponse

Publié par Ange A. le 26 décembre 2022 à 07:11

L’ OGC Nice est encore loin de son principal objectif de la saison. Pour autant, le Gym ne devrait pas affoler le prochain mercato.

Neuvième de Ligue 1 à la trêve, l’ OGC Nice est encore loin de ses objectifs cette saison. Le retour de Lucien Favre ne se passe pas jusqu’ici comme prévu. L’avenir du technicien a même été par moments menacé cette saison quand le Gym n’alignait pas les résultats. Malgré ses performances contrastées, le technicien helvète a ét maintenu dans ses fonctions par le président Jean-Pierre Rivère. Favre maintenu, le club azuréen entend opérer une remontée au classement et poursuivre son aventure en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la C4 et seront fixés sur leur prochain adversaire une fois les barrages disputés. En attendant cette deuxième partie de saison, une tendance se dégage pour le mercato de Nice cet hiver.

OGC Nice Mercato : Pas de folie en vue cet hiver à l’OGCN

Lucien Favre n’aurait pas de demande particulière pour l’hiver à en croire But Football. Le coach de l’OGCN devrait donc composer avec une bonne partie de son effectif actuel. En revanche si gros départ il y a, l’ OGC Nice va tenter de le compenser. Cela pourrait notamment être le cas d’Andy Delort. L’avant-centre algérien serait de nouveau pisté par l’Olympique de Marseille. L’ancien Montpelliérain compte 6 réalisations en 16 matchs cette saison.

Nouveau responsable du recrutement des Aiglons, Florent Ghisolfi avait déjà donné le ton pour l’hiver. Aucune folie n’est à prévoir en janvier dans le sens des arrivées. « On n’engagera pas de gros moyens pour empiler des joueurs. Cela pourrait nous faire perdre beaucoup de temps si on venait à se tromper cet hiver », avait confié le directeur sportif du Gym à L’Équipe et Nice-Matin.