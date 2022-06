OM Mercato : C’est bouclé, un cadre de Valence arrive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 23:40

OM Mercato : C’est une bonne nouvelle pour Marseille. Le club phocéen est proche de nommer son nouveau directeur de centre de formation.

OM Mercato : Marco Otero a officiellement quitté Valence

Le mercato estival sera très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, la direction de l’ OM concentrera ses ressources financières pour attirer de nouveaux renforts de taille. Mais avant l’arrivée de nouveaux joueurs, le club phocéen apporte quelques réaménagements au sein de son organigramme. L’Olympique de Marseille est en effet proche de nommer son nouveau directeur de centre de formation, en la personne de Marco Otero.

Les négociations entre les différentes parties ont débuté depuis plusieurs semaines maintenant et le club phocéen touche enfin au but pour sa venue. Selon les informations de journal AS, Marco Otero est finalement parvenu à rompre son contrat expirant en juin 2024 avec Valence d’un « commun accord ». L’officialisation de son départ du club espagnol devrait même tomber dans les prochaines heures.

OM Mercato : Marco Otero attendu à Marseille cette semaine

Pour rappel, Marco Otero occupait le poste de directeur technique du centre de formation de Valence depuis juin 2019. Il avait été nommé à l'époque par un certain Pablo Longoria. Les deux hommes se connaissent très bien et devraient collaborer à nouveau à l’Olympique de Marseille. Libre suite à son départ de Valence, Marco Otero est d’ailleurs attendu à l’OM dans les prochains jours où il devrait être nommé à la tête de l’académie phocéenne.

Ce poste était vacant depuis le récent départ de Nasser Larguet. Le technicien marocain avait rendu sa démission auprès des dirigeants marseillais pour des « raisons personnelles », avant de prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Son successeur aura pour mission de relancer la réserve marseillaise, reléguée en National 3. La direction de l’OM s’apprête également à nommer Javier Ribalta au poste de directeur sportif pour une durée de deux ans. Sa venue à Marseille ne serait plus qu’une question de temps.