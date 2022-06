OM Mercato : Un cadre de Valence pousse pour son arrivée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2022 à 11:48

OM Mercato : Depuis le départ de Nasser Larguet, un homme fort de Valence fait office de grand favori pour le remplacer. Sa venue à Marseille se précise.

OM Mercato : Les négociations avancent pour Marco Otero

Le marché des transferts en France est officiellement ouvert, et l’Olympique de Marseille s’active déjà pour faire venir de nouveaux renforts cet été. Si la direction de l’ OM se penche sur plusieurs dossiers en interne, force est de constater que l’ambiance est morose au sein du centre de formation du club. Et pour cause, la réserve phocéenne, reléguée en National 3, a connu plusieurs défections ces derniers mois. Ancien coach intérimaire de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet a décidé de quitter le poste de directeur du centre de formation marseillais pour des « raisons personnelles », avant de rejoindre l’Arabie Saoudite. Jean-Claude Giuntini, qui chapeautait le groupe Élite de l' OM, a, lui aussi, rendu sa démission.

Ces départs en cascade obligent donc la direction marseillaise à trouver des remplaçants dans l’optique de relancer sa réserve. Et pour occuper le poste de directeur du centre de formation de l’ OM, un nom revient régulièrement, celui de Marco Otero, actuel directeur de l’académie de Valence. Le technicien espagnol occupe ce poste depuis juin 2019 et avait été nommé à l’époque par un certain Pablo Longoria. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Le média espagnol Esportbase explique ainsi que le président de l’Olympique de Marseille s’active pour débaucher Marco Otero de Valence. Les négociations auraient déjà débuté entre les différentes parties et avanceraient dans le bon sens.

OM Mercato : Marco Otero proche d’un départ de Valence

Toujours selon la source, Marco Otero aurait pris les choses en main et négocierait désormais la résiliation de son contrat avec Valence, qui expire en juin 2024. Le dirigeant espagnol pousse donc en interne afin de rejoindre Marseille cet été et il pourrait avoir gain de cause dans les jours à venir. Les négociations sont toujours en cours pour son départ des Murcielagos. Après des expériences en Suisse, en Russie puis en Espagne, Marco Otero s’apprête donc à rebondir en France.