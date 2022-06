ASSE Mercato : Officiel, une pépite s'engage à l'AS Saint-Étienne !

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 13:35

ASSE Mercato : Un jeune talent formé à l’académie de l’AS Saint-Étienne a franchi un palier. Le club ligérien lui a offert un premier contrat professionnel.

ASSE Mercato : Louis Mouton tient son premier contrat pro

Après neuf ans de formation à l’ ASSE, Louis Mouton poursuit l’aventure avec son club formateur. Il est maintenant un joueur professionnel et peut prétendre à une place dans l’équipe de Laurent Batlles, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain de 20 ans est en effet détenteur de son premier contrat professionnel depuis ce vendredi 17 juin. « Au club depuis 2013, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel en faveur de l' ASSE, son club formateur, pour une durée d'un an. Il portera les couleurs des Verts jusqu'au 30 juin 2023 », a communiqué le club ligérien.

Grâce à ses efforts et sa progression, Louis Mouton a réussi à franchir toutes les catégories de la pré-formation puis de la formation, avant d'intégrer le groupe réserve en National 3 la saison dernière. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés dans cette catégorie.

ASSE Mercato : Louis Mouton fier de sa belle réussite

Le joueur prometteur se félicite de cette nouvelle étape franchie. « Quand je suis arrivé au centre, je voyais le groupe pro comme un objectif lointain, presque inatteignable. Alors, signer ce contrat professionnel aujourd’hui, c’est une vraie fierté et une belle réussite, car beaucoup de joueurs ont cette ambition et peu y arrivent. Je sais aussi qu’il y a un monde entre signer pro et jouer avec les pros, alors je vais tout faire pour mériter la confiance du coach », a-t-il déclaré, après sa signature. Pour rappel, l' ASSE a démarré la série des premiers contrats pros par Ayman Aiki (attaquant de 16 ans), suivi de Lucas Calodat (ailier gauche de 20 ans).