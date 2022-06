PSG Mercato : Luis Campos s’active pour une révélation de Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 15:05

PSG Mercato : Désireux de franciser davantage l’effectif du Paris SG, Luis Campos lorgne le marché local. Une révélation de Ligue 1 serait dans son viseur.

PSG Mercato : Hugo Ekitike fait attendre Newcastle

D’après les informations relayées ce vendredi par RMC Sport, malgré un accord entre le Stade de Reims et Newcastle pour un transfert estimé à 36 millions d’euros ainsi qu’un accord contractuel avec le joueur, Hugo Ekitike préfère prendre son temps afin d’étudier toutes les options qui s’offrent à lui sur ce mercato estival.

Révélation de la saison en Ligue 1 avec des prestations prometteuses, l’attaquant de 19 ans s’apprête à quitter son club formateur. Et si les Magpies étaient annoncés comme son prochain point de chute, l’international français des moins de 20 ans semble désormais vouloir marquer le pas pour savoir si d’autres opportunités plus excitantes que Newcastle n'arrivent pas. D’autant que le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par ses services.

PSG Mercato : Luis Campos tente de détourner Ekitike de l’étranger

Le journaliste Loïc Tanzi explique que depuis plusieurs jours qu'Hugo Ekitike a souhaité prendre son temps avant de franchir le pas et d’accepter définitivement l’offre de Newcastle. Le natif de Reims et son entourage aimeraient avoir toutes les opportunités possibles sur la table avant de faire un choix définitif. Une occasion pour le Paris Saint-Germain de se remettre dans la course pour la signature du jeune joueur.

RMC Sport révèle ainsi que le champion de France, via le réseau de son nouveau conseiller football, Luis Campos, a entamé des démarches pour le recruter, mais a temporisé dans l’attente de son futur coach. Toutefois, Luis Campos et les siens vont devoir faire un peu vite puisque plusieurs écuries de Bundesliga sont aussi sur le coup. Même si ces clubs allemands ne peuvent pas s’aligner pour le moment sur l’offre de Newcastle, qui ne compte pas s’éterniser sur ce dossier et a activé ses plans B en cas d’échec avec le numéro 22 du Stade de Reims, Hugo Ekitike.