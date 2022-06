PSG Mercato : L’OL proche d’une signature phénoménale au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2022 à 07:56

PSG Mercato : Passé sous pavillon américain ce mardi, l’Olympique Lyonnais est sur le point de réaliser le coup du siècle avec une grosse star du Paris SG.

PSG : Katoto aurait refusé de prolonger son contrat avec le Paris SG

Ce jeudi, profitant d’une interview avec RMC Sport, Marie-Antoinette Katoto avait lancé un message clair à la direction du Paris Saint-Germain pour l’avenir du club. « Est-ce que j'ai envie d'être mise au centre du projet ? Oui. Après ça, je l'ai compris au fur et à mesure des années. Mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à le faire pour que le PSG grandisse vraiment ou s'écroule vraiment ? C'est à eux de décider », avait lâché l’attaquante de 23 ans avant d’appeler à un grand changement chez les Rouge et Bleu.

« Pour moi, dix ans après l'arrivée du Qatar, si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, il faut se remettre en question et faire évoluer, c'est tout ce que je souhaite au PSG, c'est un beau club qui a tout pour », a expliqué la meilleure joueuse de D1 Arkema cette saison. Aux dernières nouvelles, après de longs mois de négociations, Marie-Antoinette Katoto aurait refusé de prolonger son contrat avec le Paris SG.

Libre le 30 juin prochain, l’internationale française aurait pris la résolution de quitter son club formateur pour aller poursuivre sa carrière sous d’autres cieux et cela pourrait bien profiter à l’olympique Lyonnais, selon le média spécialisé La Source Parisienne.

PSG Mercato : Offre record de l’OL pour Marie-Antoinette Katoto

Après d’intenses et longues négociations pour une prolongation de contrat, le Paris Saint-Germain et le clan Marie-Antoinette Katoto ne seraient pas parvenus à se mettre d’accord et son départ serait désormais acté. Si presque tous les grands clubs européens veulent s’attacher ses services, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal et le Bayern Munich seraient prêts à faire ce qu’il faut pour s’offrir les services du pendant féminin de Kylian Mbappé.

Toutefois, Katoto pourrait finalement décider de rejoindre les rangs du grand rival, l’Olympique Lyonnais. D’après Soccerdonna et certains médias français, les Fenottes auraient proposé un salaire conséquent à Katoto, qui aurait attiré l’attention de la joueuse même si l’OL ne représentait pas l’option première. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Arsenal sont également dans la course pour s’offrir les services de l’une des meilleures attaquantes du monde.